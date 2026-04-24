Apertura liguista: los cuatro partidos pendientes de la 7ª fecha se jugarán el sábado

Los cuatro partidos del certamen Apertura de la Liga del Sur que fueron suspendidos por el alerta meteorológico se jugarán el sábado, desde las 15.30.

De esta manera, caerá el telón de la 7ª fecha.

En la elite de nuestro fútbol, Huracán --puntero-- recibirá a Bella Vista (3º) en cancha de San Francisco.

Además, el escolta y único invicto Libertad visitará a La Armonía en Los Hermanos Francani.

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Finalmente, en el Alejandro Pérez, Liniers será recibirá de San Francisco.

El Santo tendrá el estreno de Julio Román como DT en reemplazo de Emmanuel Dambolena.

La jornada comenzó el sábado con el triunfo de Sporting ante Villa Mitre 2 a 0 en cancha de Libertad.

La tabla

Huracán 13 (+4)

Libertad 12 (+4)

Bella Vista 10 (+2)

Sporting 6 (1)

Villa Mitre 9 (0)

Liniers 7 (0)

La Armonía 6 (-7)

San Francisco 3 (-4)

En el Promo

El cotejo Rosario-Sansinena cerrará la 7ª fecha, también el sábado, desde las 15.30.

Ya jugaron: Olimpo 3, Dublin 0; Comercial 2, Pacífico de Cabildo 1 y Tiro Federal 3, Pacífico BB 0.

Así marchan

Comercial 14 (+1)

Dublin 12 (0)

Tiro Federal 11 (+4)

Rosario 9 (+2)

Olimpo 9 (+2)

Sansinena 7 (+1)

Pacífico Cdo 4 (-3)

Pacífico BB 4 (-8)