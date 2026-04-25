Por el alerta naranja, se suspendieron los partidos de este domingo en la Liga del Sur

La Liga del Sur confirmó hace instantes la suspensión de la actividad programada para este domingo, tanto en las divisiones superiores y también formativas, debido al alerta naranja pronosticado para nuestra ciudad y la región.

En la primera masculina, había acción en la "A" y en la "B".

En la división superior debían enfrentarse: Huracán-Bella Vista en cancha de San Francisco (dirigirá Derlis Molina), La Armonía-Libertad (Sebastián Navarro) y Liniers-San Francisco (Fernando Márquez).

Mientras que en el ascenso iban a jugar: Rosario Puerto Belgrano y Sansinena, en Punta Alta, con Derlis Molina impartiendo justicia.

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Según informaron desde la entidad madre de nuestro fútbol, se evaluará en la próximas horas si estos duelos se disputan entresemana o bien se pasan todos para el próximo sábado 2 de mayo.

En el fútbol femenino, en tanto, mañana debían disputarse los siguientes partidos:

En la "A": Bella Vista-Villa Mitre, La Armonía-Sporting y Empleados de Comercio-Municipales.

En la "B": Petroquímicos-Sansinena, Olimpo-Liniers y Pacífico de Cabildo-Rosario.