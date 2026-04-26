Villa Mitre visita a Alvarado en busca de sus primeros puntos en la ruta

Villa Mitre visita esta tarde a Alvarado de Mar del Plata, en la continuidad de la fecha seis de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El tricolor se presentará en el José María Minella desde las 15, con arbitraje de José Sandoval.

Por el alerta naranja que rige para nuestra ciudad y la región, el partido que debía disputar hoy Olimpo fue reprogramado.

Finalmente, el aurinegro recibirá mañana a Círculo Deportivo, desde las 15, con Fernando Rekers como juez principal.

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*Cómo llegan

Villa Mitre llega a este duelo tras igualar como local ante Santamarina sin goles y volvió a sumar luego del traspié ante Germinal en Rawson (1 a 0).

El tricolor volvió a sufrir la falta de eficacia y en lo que va del torneo sólo anotó en un partido, en la victoria ante Círculo Deportivo (2 a 0).

Además, en su visita a Alvarado, uno de los escoltas de Olimpo, buscará sus primeros puntos como visitante, donde perdió en sus dos presentaciones. La citada en Chubut y en el estreno antes Kimberley (1 a 0).

En ese sentido, el Torito acumula una racha de tres partidos invicto, con dos victorias y dos empates.

*Los convocados

Villa Mitre presenta varias novedades hoy en la nómina elegida por el entrenador Diego Cochas.

En ese sentido, hoy regresa al equipo el arquero Juan Pablo Mazza, quien no estuvo los últimos encuentros por una lesión.

Además, por primera vez en la temporada fue citado el atacante Víctor Ayala, quien llegó como refuerzo en el receso y se habían retrasado sus trámites de incorporación por un incoveniente de Banfield, de donde llega proveniente.

También estará a disposición del DT, el juvenil Marcos Aguirre, quien también llegó en el receso de verano, y el delantero Tomás Ibarra, quien regresó al club tras un paso por Ecuador.

Por otra parte, por sendas molestias físicas no viajaron el "9" titular Rubén Tarasco y el volante, de buen ingreso el pasado domingo, Matías Páez.

Mientras que continúa fuera de la nómina recuperándose de una lesión el volante Enzo González.

Con este panorama, los elegido por Diego Cochas fueron:

-Arqueros: Mazza y Mariano Alcaraz.

-Defensores: Guido Segalerba, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe, Ulises Olguín, Hugo Silva, Marcos Escobar y Marcos Pinto.

-Volantes: Leandro Fernández, Carlos Battigelli, Thiago Pérez, Valentino Valeri, Aguirre, Leonel Monti y Ayala.

-Delanteros: Maximiliano Tunessi, Pablo Mujica, Santiago Gómez y Tomás Ibarra.

*El resto

La sexta fecha de la Zona 4 comenzó ayer en Tandil, con el empate sin goles entre Santamarina y Germinal de Rawson.

En el local fueron expulsados Marcos Canchi y Matías Labaroni y en la visita vio la roja Guido Morón.

Hoy, en tanto, también se enfrentarán Brown de Madryn y Kimberley, a partir de las 15.30, con arbitraje del bahiense Kevin Bustos.

Mañana, por último, Olimpo recibirá a Círculo Deportivo desde las 15, con Fernando Rekers como árbitro.

Libre tendrá Sol de Mayo.

*Lo que viene

El próximo fin de semana, Villa Mitre y Olimpo jugarán el primer clásico de la temporada.

El partido partido por la séptima fecha se llevará a cabo en El Fortín.

*La tabla

1°) Olimpo, 12 puntos; 2°) Sol de Mayo y Alvarado, 8; 4°) Santamarina 7, 5°) Germinal y Kimberley, 6; 7°) Villa Mitre, 4; 8°) Círculo Deportivo, 3 y 9°) Brown, 1.