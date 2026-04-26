Momento de furia: el arquero Esteban Andrada empujó a un rival y luego golpeó a otro

Una escena de extrema tensión sacudió al fútbol español en el clásico aragonés y tuvo como protagonista a Esteban Andrada.

El arquero argentino del Real Zaragoza fue expulsado en el cierre del clásico ante Huesca, al empujar y hacer caer a un rival. Pero tras ver la segunda amarilla, agredió con un golpe en el rostro al capitán rival, Jorge Pulido.

El episodio ocurrió en los minutos finales de un partido correspondiente a la segunda división de España, marcado por la lucha en la parte baja de la tabla.

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Andrada había tenido participación destacada en el primer tiempo al atajar un penal. Sin embargo, en el cierre vio la segunda amonestación por un empujón al defensor del Huesca cuando su equipo caía por 1-0.

Al ver la roja, el ex golero de Boca arremetió contra Pullido, ante lo cual se desató prácticamente una batalla campal ante la invasión de cancha y cuando el partido transitaba tiempo de descuento. Así fue la situación:

Ante el escándalo, de los principales en la historia del fútbol español, el club Real Zaragoza emitó un comunicado:

"En los instantes finales del SD Huesca-Real Zaragoza disputado este domingo en El Alcoraz hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival", comienza el comunicado.

"Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible".