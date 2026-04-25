Triple crimen de Florencio Varela: la Justicia dictó la falta de mérito a uno de los acusados

La Cámara Federal de San Martín dictó la falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como “Señor J”, en la causa por el triple crimen de Florencio Varela, ocurrido en septiembre del año pasado. El hombre estaba señalado como el presunto autor intelectual de los asesinatos de Morena Verdi, Lara Gutiérrez y Brenda del Castillo.

La decisión fue tomada por la Sala II del tribunal al analizar la apelación presentada por su defensa contra el procesamiento que pesaba en su contra. Los jueces concluyeron que no existen elementos de prueba suficientes para sostener su responsabilidad penal en los asesinatos.

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De acuerdo al fallo, la imputación contra Cubas Zavaleta se apoyaba principalmente en el testimonio de otra de las acusadas, Celeste Magalí González Guerrero, sin respaldo en otras evidencias.

La defensa también argumentó que el imputado no tenía vínculo con el resto de los implicados e incluso que estaba privado de su libertad al momento del crimen.

En este contexto, los camaristas Néstor Barral y Alberto Lugones resolvieron dictar la falta de mérito, una medida que no implica su desvinculación definitiva de la causa, pero sí la imposibilidad de sostener su procesamiento con las pruebas actuales. Pese a ello, Cubas Zavaleta seguirá detenido por otra causa federal. (Con información de TN)