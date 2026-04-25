Donald Trump fue evacuado de una cena por el Servicio Secreto: investigan un tiroteo

Agentes del Servicio Secreto evacuaron al presidente Donald Trump y a la primera dama, Melania Trump, durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada este sábado en Washington, luego de que se escucharan fuertes estallidos en la sala y se reportara un tiroteo en las inmediaciones del evento.

Las imágenes del lugar mostraron a los asistentes cubriéndose al oír el estruendo, mientras agentes retiraban al mandatario de la mesa principal que presidía la velada.

Según informó la cadena C-Span, el incidente habría comenzado con personas que protestaban en el salón. Un miembro del gabinete reportó disparos durante el evento, y la AFP confirmó que se escucharon fuertes estallidos mientras Trump se encontraba en el lugar.

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El Servicio Secreto informó posteriormente que un sospechoso fue detenido en relación con el tiroteo.

Desde Truth Social, Trump se pronunció sobre el incidente minutos después. “Toda una velada en Washington. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. El tirador fue detenido y recomendé que ‘el show continúe’, pero me guiaré enteramente por lo que decidan las fuerzas del orden”, escribió el mandatario. “Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la velada será muy diferente a lo planeado y simplemente tendremos que repetirla”, agregó.

Era la primera vez que Trump asistía a la cena de corresponsales como presidente en su segundo mandato — no había concurrido durante su primer período ni en el primer año del actual. (Con información de Infobae)