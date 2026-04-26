Colapinto Road Show: comenzó la exhibición del piloto argentino de Fórmula 1 en Buenos AiresBuenos Aires

(Noticia en desarrollo)

El piloto argentino Franco Colapinto inició una jornada histórica este domingo en la Ciudad de Buenos Aires, donde realiza el Road Show que contará de cuatro salidas.

La exhibición marca el regreso de la máxima categoría del automovilismo mundial a la Ciudad después de 14 años.

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El piloto bonaerense pilotea el Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de Alpine.

Colapinto, quien atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 1, recorrió algunas cuadras en Avenida del Libertador y otras en Avenida Sarmiento en el Lotus que sorprendió al mundo en el 2012 con una gran actuación del finlandés Kimi Raikkonen.

El cantante de Airbag, Patricio “Pato” Sardelli entonó una versión propia del Himno Nacional Argentino.

Instantes luego realizó una pasada por el cielo la escuadrilla de la Fuera Aérea Argentina, desplegando humos con los colores de la bandera argentina.

Colapinto luego hará pasadas con un Mercedes (La Flecha de Plata) con el que corriera Juan Manuel Fangio, mientras que en una tercera aparición lo hará nuevamente con el Lotus E20.