Una intendenta chaqueña deberá pagarle $17 millones a un legislador por un posteo en Twitter

La Justicia dejó firme una condena civil que ordenó el pago de una suma millonaria en concepto de indemnización contra la intendenta de Laguna Blanca, provincia de Chaco, por mensajes publicados en Twitter (hoy “X”) contra un funcionario provincial.

La decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó un recurso presentado por la funcionaria, con lo que la sentencia quedó definitiva. Ahora, deberá pagar 17 millones de pesos de indemnización.

El conflicto comenzó tras una serie de mensajes que la entonces legisladora y actual jefa comunal, Claudia Lorena Panzardi, escribió en su cuenta personal de Twitter en abril de 2016, cuando el entonces legislador chaqueño Livio Gutiérrez -actual presidente del Banco Chaco- participaba de un programa televisivo.

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En esos tuits, la funcionaria lo vinculó con acusaciones de violencia de género contra su esposa. Gutiérrez sostuvo que esas expresiones dañaron su honor y su buen nombre, lo que derivó en una demanda civil.

El Juzgado Civil y Comercial N°1 de Charata falló a favor de Gutiérrez y condenó a Panzardi a resarcirlo económicamente. Esta decisión fue confirmada por el Superior Tribunal de Justicia de Chaco en segunda instancia, que consideró que los mensajes no podían calificarse como información, opinión ni ideas, sino que constituyeron una intromisión injustificada en la vida privada del funcionario.

Además, el tribunal provincial señaló que esas manifestaciones resultaron falsas y tuvieron amplia difusión. (Con información de Infobae)