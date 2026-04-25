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Federal A.

Se reprogramó el partido de Olimpo y Círculo Deportivo, por el alerta naranja

El aurinegro, finalmente, se presentará el lunes. Villa Mitre, por ahora, juega este domingo en Mar del Plata.

Foto: Archivo-La Nueva.

Fue reprogramado el partido que debía disputar este domingo Olimpo, ante Círculo Deportivo, por el Federal A, por el alerta naranja pronosticado para nuestra ciudad y parte de la Provincia.

El aurinegro iba a recibir al "Papero" en el Roberto Carminatti, con arbitraje de Fernando Rekers.

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Finalmente, se confirmó que el encuentro se llevará a cabo el lunes desde las 15.

*Por ahora

Villa Mitre, en tanto, se presentará mañana en Mar del Plata, visitando a Alvarado.

Si bien el alerta también afecta a La Feliz, la dirigencia tricolor le confirmó a La Nueva. que aún no había novedades de una posible suspensión.

De mantenerse, la Villa enfrentará al Torito desde las 15 en el José María Minella, con arbitraje de José Sandoval.

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