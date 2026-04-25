Se reprogramó el partido de Olimpo y Círculo Deportivo, por el alerta naranja
El aurinegro, finalmente, se presentará el lunes. Villa Mitre, por ahora, juega este domingo en Mar del Plata.
Fue reprogramado el partido que debía disputar este domingo Olimpo, ante Círculo Deportivo, por el Federal A, por el alerta naranja pronosticado para nuestra ciudad y parte de la Provincia.
El aurinegro iba a recibir al "Papero" en el Roberto Carminatti, con arbitraje de Fernando Rekers.
Finalmente, se confirmó que el encuentro se llevará a cabo el lunes desde las 15.
*Por ahora
Villa Mitre, en tanto, se presentará mañana en Mar del Plata, visitando a Alvarado.
Si bien el alerta también afecta a La Feliz, la dirigencia tricolor le confirmó a La Nueva. que aún no había novedades de una posible suspensión.
De mantenerse, la Villa enfrentará al Torito desde las 15 en el José María Minella, con arbitraje de José Sandoval.