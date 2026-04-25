Amplio operativo policial por picadas ilegales y ruidos molestos en la zona del nuevo skatepark

Personal policial de la Comisaría Séptima realizó -en la última madrugada- un amplio operativo en la intersección de calles 17 de Mayo y Vieytes, sector en el que se encuentra el nuevo skatepark. Según mencionaron fuentes policiales, el dispositivo especial de seguridad estuvo orientado a combatir las denominadas picadas ilegales y ruidos molestos, ya que se trata de un punto neurálgico.

Durante el despliegue -que contó con la colaboración de personal de Control de Tránsito Urbano- fueron secuestrados 5 vehículos por distintas infracciones.

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​"El objetivo principal no es solo la prevención de delitos y faltas en todas sus modalidades, sino también fortalecer el vínculo de proximidad con los vecinos del barrio, garantizando la tranquilidad pública y el cumplimiento de las normas de tránsito vigente", informaron fuentes policiales.

En tanto, también confirmaron que continuarán realizando este tipo de procedimientos de manera aleatoria.

Dos vehículos fueron secuestrados ya que sus conductores circulaban alcoholizados. En tanto, los agentes también secuetraron dos motos por falta de documentación reglamentaria para circular, mientras que lo mismo ocurrió con un auto Volkswagen Vento.