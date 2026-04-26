Megainversión en puerta, un hotel que se hizo realidad, nuevos locales y el centro en celeste y blanco

--Buen día, ¿cómo va todo, Juan? Hermosa mañana, ¿verdad?

--Hola, José Luis. Todo bien, pero te recuerdo que ya pasó una semana y todavía seguís festejando... Se ve que hace rato que no venían ganando nada.

--Mmm... ¿Y por casa cómo andamos? Nosotros, por lo menos, ahora jugamos bien y les ganamos en su casa, pero ya está, punto final, no quiero hacer leña del árbol caído, así que pedite los primeros cortados y arranquemos.

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--No tengo problemas de seguir hablando, incluso del arbitraje, aunque me parece que ya no da para más. Dale, empecemos.

--Ja, ja, dale, no quiero verte lagrimear, así que sorprendeme con buena info.

—Ok, ¿viste lo que empezó a moverse en Bahía Blanca? Me refiero al tema de los fertilizantes. Te lo comento porque puede ser muy relevante si se concreta.

--Algo escuché, pero no terminé de entender.

--Prestá atención. Fertilizantes, urea, básicamente gas convertido en valor. Pampa Energía presentó dentro del RIGI un proyecto para una megaplanta al lado de la termoeléctrica whitense, con una inversión de 2.400 millones de dólares y una escala pensada para producir más de un millón de toneladas anuales, lo que ya la pone en lógica exportadora.

--Eso ya es otra dimensión. Estamos hablando de un proyecto grosso.

--Y no viene solo, porque acordate que Adecoagro avanza con miras a construir una segunda planta de Profertil, junto a la actual, que hoy produce alrededor de 1,3 millones de toneladas por año. Todo esto empieza a mostrar que no es una idea aislada sino una tendencia.

--¿Y hay mercado?

--Hace unas semanas me hiciste la misma pregunta. Sí, hay mercado porque Argentina importa buena parte de los fertilizantes que demanda, sobre todo urea, con el problema de depender de precios internacionales muy volátiles.

--¿Tenés cifras?

--Algunas: El país consume cerca de 4,8 millones de toneladas de fertilizantes por año y produce solo 1,7 millones de toneladas. En cuanto a la urea, el consumo es de unos 2,1 millones de toneladas/año y la producción local cubre aproximadamente 50–60% del mercado. O sea: hay mercado interno asegurado para nuevas plantas y a esto sumale la posibilidad de exportar a Brasil.

--Bueno, pero hasta ahora no hay anuncio oficial alguno.

--No, tenés razón, aunque hay acciones muy concretas. Solo es cuestión de tiempo. Te digo más: si todo esto avanza, más la megainversión ya confirmada por TGS y alguna más que puede venir al puerto, Bahía Blanca va a tener un horizonte de casi 10 años con grandes obras en marcha. Acordate.

--Bueno, no te quiero cortar el optimismo pero, mientras tanto, hay otros escenarios. Me refiero a una economía bastante fría y a un sector comercial que atraviesa importantes dificultades y lucha por subsistir.

--Sin duda, volvemos a lo que hablamos siempre: competencia online, productos importados, etc, etc. Fijate que el otro día, en un local céntrico, vi que ofrecían una promoción vía internet, lanzada en Buenos Aires, por la casa central, donde te vendían un producto mucho más barato que si lo comprabas en el mostrador local de ese mismo negocio.

--Sí claro, de esos ejemplos hay un montón...

--Igual coincido con lo que decís, ese sector de la economía está muy castigado. A propósito, te comento que el otro día me crucé con Facundo Borri, presidente de la Cámara de Comercio y me confirmó que es importante la cantidad de comercios que han ido cerrando.

--A eso sumale un detalle no menor: los despidos.

--Por supuesto, hay achique de personal, nadie lo niega. Luego seguimos hablando de temas que no cambian: ventas por el piso, costos muy altos, aluvión del comercio electrónico e informalidad en permanente aumento. De todas maneras, me comentó que están organizando un gran evento.

--¿Otra Noche del Centro?

--Algo parecido. Para el 23 de mayo, que cae sábado, la idea es hacer un Centro Patriótico donde cada comercio sea parte activa de los festejos por el 25 de Mayo.

--Me interesa, seguí.

--Según lo que me comentó Facundo, junto a la Muni, la Cámara va a lanzar este evento que incluiría la peatonalización total de O’Higgins – Alsina, desde Brown hasta Dorrego y un escenario en el Palacio Municipal donde se ofrecerán distintos espectáculos.

--Muy buena idea, me imagino que buscarán lograr una ambientación de las principales cuadras céntricas.

--Claro, todo ambientado en torno a los sucesos de 1810, chocolate caliente, entrega de escarapelas, peñas recorriendo el centro, actividades en la plaza, etc, etc.

--Felicitaciones, ojalá que todo salga más que bien porque eso le dará mucha vida al centro de la ciudad.

--Tal cual, Borri me comentó que junto a la Corpo están encarando acciones permanentemente con el Municipio para lograr este tipo de eventos.

--Es una forma de no quedarse en el lamento y hacer cosas concretas.

--Por supuesto. Ah, me olvidaba: comerciantes de Villa Mitre convocaron a la Cámara para realizar allí, en la primera quincena de mayo, la fiesta del barrio, así que ahí habrá también muchas actividades.

--Bueno, veo que nos metimos de lleno en las cuestiones comerciales.

--Y sí, una cosa va llevando a la otra.

--Che, Juan, ¿te enteraste que la emblemática esquina de Roca y Viamonte, símbolo de venta de vehículos 0 km identificada con la marca del león tiene nuevos dueños?

--Sí, algo había escuchado. Tengo entendido que los chicos de Autozone, junto a un grupo inversor, apostaron e invirtieron nuevamente en nuestra ciudad.

--Exacto. Son los mismos que hace un año sufrieron un muy fuerte impacto con la inundación en Corrientes y Lavalle, una de las esquinas más afectadas de la ciudad. La verdad, te lo tengo que decir, se recuperaron rápidamente y volvieron más fuertes que nunca.

--Pinta que se viene una nueva sucursal, con foco en innovación y tecnología como nos tienen acostumbrados para la venta de 0 km, usados seleccionados y también ¿por qué no?, alguna marca oficial.

--La verdad es para aplaudir la resiliencia de Lucho y Juan. Después de un golpe así, levantarse y seguir apostando en la ciudad, muy bien por ellos. Felicitaciones.

--Tal cual, por eso les deseamos muchísimo éxito en este nuevo emprendimiento.

--Bueno, sigamos. Que esto no decaiga, así que espero que me cuentes más novedades.

--Por supuesto, si recién empezamos. Escuchá, ya que estamos con el rubro automotor: me comentaron que una concesionaria muy conocida, la de apellido alemán, dividió el local donde vende vehículos de una marca coreana.

--Ya sé, en avenida Cabrera.

--Sí, ahora van a sumar allí una de origen chino, la que desembarcó miles de autos en Zárate. A fines del año pasado. No sé si te acordás, pero llegaron como 5 mil autos en un buque.

--Ya sé, Build Your Dreams.

--Correctooo, esa es la marca, aunque se la conoce por su sigla. Ya vendieron uno en Bahía, capaz que lo viste, es de color amarillo. Son autos 100% eléctricos y te traje el dato porque me dijeron que andabas con ganas de cambiar el Falcon.

--Ja, ja. Dale, seguí.

--Te tiro otra del rubro. Ya está cada vez más cerca la inauguración del megalocal de Stellantis, en avenida Cabrera, donde se concentrará la venta de cinco marcas muy conocidas.

--Sí, el otro día pasé y es impresionante, no sólo su enorme salón de ventas, sino el área de talleres. Tremenda inversión.

--¿Ves? Digan lo que digan, acá tenés un sector al que no le va nada mal. ¿O me equivoco?

--Siempre alguno se va a quejar, pero fijate que el patentamiento de autos aumentó 12 por ciento en el primer trimestre del año y si comparás todo 2025 con 2024, la suba fue del 54 por ciento. Si bien datos son datos, también hay que tener en cuenta el recambio que se produjo tras la inundación del 7M, lo que hizo que las cifras locales estuvieran casi un 7% por encima de la media nacional.

--Impecable. ¿Pedimos otro par de cortados y seguimos?

--Dale. Te cuento que la firma que tiene un sabor muy pampeano acaba de recibir el primer contenedor desde China con varias máquinas que le darán mayor eficiencia y calidad a sus productos tradicionales y otras destinadas a iniciar tres nuevas líneas de alimentos.

--Excelente. ¿Sabés algo más del tema?

--Que la semana que viene llega otro contenedor. Según me comentaron, el equipamiento está destinado a la nueva planta de huevo líquido y en polvo y para profundizar también la producción de alimentos liofilizados, es decir, de productos deshidratados mediante congelación y sublimación al vacío.

--Bien. ¿Trajiste algunos chismes más? Hacé memoria, seguro tenés info para compartir con tu amigo de toda la vida.

--Ja, ja, tranquilo, José Luis. Te voy pasando. Por ejemplo, esto tiene que ver con la esquina de avenida 14 de Julio y Ramírez Urtasum.

--No me digas nada, seguro te referís al local donde estaba Frigorífico Anselmo, frente al Patagonia.

--Exacto. Me dicen que pedían tres palitos y medio mensuales por el alquiler y ya hubo acuerdo. Por otro lado, en Zapiola y Casanova, en una casa antigua, se hicieron locales y abre un distribuidor de Pinturería Alba. ¿Conforme?

--Claro, excelente lo tuyo, pero tenemos tiempo, tirá más.

--Ok. Hay una dietética, una tienda naturista, pero en versión grande, cuyo nombre es el mismo que el de un árbol nativo y el de un barrio cercano a Bordeu, que ahora abriría otra sucursal en la avenida 14 de Julio. Por otro lado, también en esa calle, justo frente al cementerio, casi Cambaceres, acaba de abrir una pollería.

--Bueno, al final también abren negocios, no sólo cierran.

--Por supuesto, esto es un ecosistema, de eso no hay duda. Pero hay que ver si son más los que abren o los que cierran. Sí querés, ya que tenemos tiempo, te tiro data de uno de esos comercios bahienses que no paran de crecer.

--Claro. Me interesa.

--Esto tiene que ver con una conocida tienda de aromas que nació en Terrada al 1700 y que tiene sucursales en calles O’Higgins, Soler y Garibaldi. Bueno, anotá: ayer inauguraron otra en Aguado al 100.

--¡Apaa!

--Así es. Fijate que tienen una red de franquicias en el país, con revendedores en varias provincias, producen sus propios aromas, incorporan maquinarias, etc. Así que podría decirte que se trata de una marca nacional nacida en Bahía.

--Bueno, y veo que compite con las ventas por Internet, con la importación de productos chinos, etc, etc.

--Exacto Se trata de una industria liviana con marca.

--No lo sabía, les mandamos nuestras felicitaciones. Ah, yo te aporto también algunos datos si querés.

--Vas a hacer llover. Dale, contá.

--El otro día abrió una pollería en Güemes al 600 y a mediados de mes había inaugurado nuevo local, en Moreno y Almafuerte, una distribuidora de cosmética y perfumería que abastece hasta Tierra del Fuego.

--Grande, José Luis. Así me gusta. Qué bueno saber que vos también podés conseguir algún dato.

--Ja, ja. Dale, Juancho. Seguí.

--Escuchá. Después de muchos años, cambia de lugar una muy conocida fábrica de pastas en Villa Mitre. De Garibaldi al 400 se fue a Garibaldi y Chacabuco, donde antes había una casa de venta de ropa. Y justo enfrente a donde estaba, al lado de una fotocopiadora, había una peluquería. Bueno, ahí ahora abre un local de lencería. Y tengo más.

--Dale.

--Y en esa misma esquina que te comenté: Garibaldi y Chacabuco, abrió una rotisería que antes estaba en Corrientes y Pellegrini. Donde antes estaba Casa Abarca, en el corazón de Tiro Federal.

Foto Google Maps

--Claro, que tenían un antiguo surtidor de nafta en la puerta como elemento decorativo.

--Exacto. Bueno, ahora se mudaron a Villa Mitre. ¡Ah, pará que me olvidaba! Tengo data de un gran emprendimiento que finalmente inaugura.

--Bueno, contame.

--En junio abre el hotel Howard Johnson del ex Camino Sesquicentenario. Todavía no está la fecha exacta pero ya tienen el 98% del personal contratado y van a hacer una preapertura para el fin de semana largo de mayo, para el cual ya están recibiendo reservas.

--Se hizo esperar pero finalmente llegó el momento de cortar las cintas.

--Sí, cuenta con 79 habitaciones, spa con piscina climatizada interna, jacuzzi, sauna seco y sala de masajes, más piscina exterior con bar, restaurante de primer nivel, salón de eventos, etc.

--Perfecto. Che, hace rato que venimos hablando y no comentamos nada del fallecimiento de dos bahienses muy conocidos que dejaron su huella en el comercio local. Me refiero a Raúl Cantarelli y a Mario Seltzer.

--Es verdad, el primero fue uno de los que lanzó el famoso boliche Chocolate en la década del 80, convirtiéndose luego en un complejo top de la noche bahiense. Y en el caso de Mario, fue el desarrollador más importante de muchos que están en la avenida Cabrera. Ahora estaba viviendo en Paraguay, donde seguía con su actividad empresarial.

--Bueno, les mandamos nuestras condolencias a ambas familias. ¿Vamos levantando campamento?

--Dale, pero antes te comento que en avenida Colón 62, al lado del local que usaba el Pro, donde había una peluquería, abrirá un negocio de celulares y tecnología.

--Ah, y decime: ¿sigue en pie lo que me comentaste del bodegón que va a abrir donde estaba ese local político, el que es propiedad de Nidia Moirano?

--Sí, sí, va a abrir un negocio de gastronomía. No sé el nombre, pero son gente de Viedma.

--Ok. Ahora sí, zarpemos.

--Dale, ya se hizo retarde y hay que ir prendiendo el fuego. Chau, José Luis, nos vemos el próximo domingo.

--Yo voy por las pastas. Hasta la semana que viene, Juan.