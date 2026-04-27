Recibió por error $1 millón, lo devolvió y ahora recibirá una recompensa por 10 años

Un hombre que recibió por error una transferencia de un millón de pesos y la devolvió será premiado por la emprendedora que había realizado la operación con una torta por año durante una década.

El hecho se conoció cuando la dueña de una pastelería difundió un video en redes sociales para localizar a un hombre que le había devuelto el dinero que ella había realizado por equivocación a la cuenta del mismo.

El episodio se registró en la provincia de San Luis, cuando la mujer transfirió el dinero que era destinado a una inmobiliaria a una cuenta incorrecta, pero la persona dueña de la cuenta a la que llegó la plata decidió devolvérselo sin realizar un contacto previo.

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Al recuperar el dinero, la mujer inició una búsqueda pública para identificar al hombre y poder agradecerle personalmente, por lo que, a través de publicaciones en redes sociales, señaló: “Nos pasó algo que podría haber terminado mal, pero terminó de la mejor manera".

“Transferí un dinero, demasiado dinero, a un alias que no era. Tenía que hacer un pago a una inmobiliaria y me contestan de que el dinero no estaba en la cuenta que ellos me habían enviado”, agregó.

“En la desesperación, obviamente, empecé a buscar a esta persona con la cual nunca me pude contactar. Para mi asombro, en 20 minutos me encuentro con la devolución del dinero de esta persona, que no conozco”, indicó la mujer, a la vez que luego reveló: “Ya lo encontramos. Estamos en contacto y muy agradecida. Gracias a todos por ayudar y compartir, de verdad”.

En tanto, la dueña de la pastelería había anticipado su intención de retribuir el gesto con un regalo especial y señaló al respecto: “Decidí regalarle, por el gesto que tuvo, una torta por año durante 10 años”. (NA)