Ciro Rius: “Todos hablan de Olimpo y está bien, pero yo vine a Círculo Deportivo a ascender”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Por el plantel que se armó y el juego que desplegamos, no merecemos estar tan atrás en la tabla de posiciones, 3 puntos (en la zona D) es poco, aunque no hace más que reflejar nuestra realidad”.

Ciro Rius es el futbolista más experimentado de Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, que el domingo cayó 1-0 ante Olimpo en un partido donde el aurinegro mereció mucho más que la mínima diferencia a favor.

“Tomé la decisión de ir al interior para vivir un poco más tranquilo, aunque debo admitir que la propuesta de Círculo me sedujo, porque es un club chico pero organizado, muy ordenado y con una dirigencia seria. El proyecto deportivo es interesante, la ciudad es ideal para vivir en familia y me dieron las mejores referencias de la entidad en el aspecto social”, argumentó el punta rosarino que debutó en la Primera de Argentinos Juniors en 2009.

Después de ahí, su derrotero siguió en otros 9 equipos argentinos entre la elite y la B Nacional: Godoy Cruz (2013), Aldosivi (2013-14), Defensa y Justicia (dos períodos, 2014-15 y 2020-22), Lanús (2016-17), Rosario Central (2019-20), Atlético Tucumán (2021-22), Central Córdoba SdE (2023), Platense (2023-24) y Arsenal (2025).

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--¿No existió la posibilidad de continuar en alguna de esas dos categorías?

--De Primera no recibí nada y de Nacional B sí, pero al momento de evaluar las propuestas era más seductora la de Círculo, por eso decidí bajar al Federal A, que no es ninguna deshonra porque, más allá de haber estado 15 años enrolado al máximo nivel, al menos en mi caso voy a donde me gusta y a donde sé que me voy a sentir bien.

--Bienvenido a un torneo complejo, durísimo y exigente.

--Nunca lo había jugado, y ya en el primer partido me di cuenta que es de extremo rigor físico, con localías muy fuertes y que te las hacen sentir. Ese es un punto que inclina la balanza, siempre para el dueño de casa, en el juego, en el arbitraje y en algunas otras cuestiones también. Todavía estoy conociendo lo que es el certamen, aunque te repito: no es la campaña que habíamos imaginado en la pretemporada.

--Pero falta mucho todavía.

--Sí, hay tiempo para enderezar el rumbo, esperemos mejorar, porque vine con la idea de ascender. Todos hablan del equipo que armó Olimpo y está bien, pero yo al menos quiero soñar; y si no se da, tratar de estar cerca de pelearlo.

--¿Qué análisis hacés de la derrota ante Olimpo?

--Fue un partido parejo, aunque las situaciones más claras las tuvieron ellos. Fue luchado, y pese a que todavía no ganamos en el torneo, en los cinco partidos anteriores a venir a Bahía fuimos superiores a los rivales.

--El entusiasmo, las ganas y la energía, ¿son similares a cuando tenías 20 años y se hacía realidad el sueño de jugar en Primera?

--Sí, incluso más. Se disfruta mucho más ahora que en esos arranques donde las presiones eran aniquiladoras, porque entrabas a la cancha con ese taladro en la cabeza y sin saber si podías alcanzar lo que todos querían, si ibas a firmar el contrato que pretendías o si te iba a dar el target y el tiempo para afianzarte como futbolista profesional.

“Cuando esos objetivos se empiezan a dar, empezás a disfrutar, más en lo deportivo que en los logros que quieren alcanzar los demás. Quieran o no, este es nuestro medio de vida y, si uno no consigue lo que otros exigen, tenés que buscarte otro laburo sin quejas ni reproches. Cuando tenés asentada esa parte, podés iniciar el proceso del disfrute, caso contrario es imposible”.

--Estando en el Federal A, ¿te podés ilusionar con volver a ser el jugador incisivo que, por ejemplo, fuiste en Defensa y Justicia (campeón de la Copa Sudamericana 2020 y Recopa 2021)?

--Me siento muy bien, mejor que el año pasado, cuando estuve en Arsenal e hicimos un campeonato bastante malo. Tal vez eso me llevó a no recibir las ofertas que yo esperaba, pero me siento pleno y con ganas de aportarle lo mejor de mí a Círculo.

“Cuando tu equipo consigue buenos resultados, uno se destaca un poco más, o es valorado de otra manera, pero si, entiendo tu pregunta y en lo personal atravieso un gran momento. Después está lo que pueda llegar a pasar; hacerle frente a la realidad, por eso es paso a paso: primero salir de este pobre presente que atravesamos para renovar la confianza y llenarnos de expectativas”.

--Después del fútbol, ¿qué?

--Ni idea, y te contesto con total sinceridad. Es algo que tendría que ir pensando, tengo varios proyectos dando vueltas por mi cabeza, pero nada concreto. Seguir ligado al fútbol, en cualquier puesto o cumpliendo la función que sea, es una posibilidad muy grande. Pero todavía sigo con la sensación más linda que tiene este deporte, que es jugar. Nada va a ser como eso.