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Federal A.

Se viene el primer clásico del año: cuándo y dónde se venden las entradas para el Villa Mitre-Olimpo

Los equipos bahienses se enfrentarán el domingo en El Fortín.

Fotos: archivo La Nueva.

Villa Mitre y Olimpo disputarán el domingo el primer clásico de la temporada, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.

El partido se llevará a cabo en El Fortín y comenzará -muy probablemente- a las 15.

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En este sentido, desde la institución tricolor informaron cómo será la venta de entradas.

*Sábado

Será el único día que los socios podrán acceder a su ticket, con carnet y cuota al día.

La venta será en la boletería de El Fortín, de 10.30 a 12.30 y de 15.30 a 18.

*Domingo

Se expenderán las Generales, en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta, de 10.30 a 15.

*Valores

-General: $24.000

-Socios: $17.000

-Jubilados: $17.000

-Menores: $17.000

-Menores de 12 años con cuota al día pasan gratis.

-Adicional platea socios: $25.000

-Adicional platea no socios: $35.000

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