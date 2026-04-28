Se viene el primer clásico del año: cuándo y dónde se venden las entradas para el Villa Mitre-Olimpo
Los equipos bahienses se enfrentarán el domingo en El Fortín.
Villa Mitre y Olimpo disputarán el domingo el primer clásico de la temporada, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha de la Zona 4 del Torneo Federal A.
El partido se llevará a cabo en El Fortín y comenzará -muy probablemente- a las 15.
En este sentido, desde la institución tricolor informaron cómo será la venta de entradas.
*Sábado
Será el único día que los socios podrán acceder a su ticket, con carnet y cuota al día.
La venta será en la boletería de El Fortín, de 10.30 a 12.30 y de 15.30 a 18.
*Domingo
Se expenderán las Generales, en la casilla ubicada en Maipú y Punta Alta, de 10.30 a 15.
*Valores
-General: $24.000
-Socios: $17.000
-Jubilados: $17.000
-Menores: $17.000
-Menores de 12 años con cuota al día pasan gratis.
-Adicional platea socios: $25.000
-Adicional platea no socios: $35.000