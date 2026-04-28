Misterio por la desaparición de dos pescadores en el Río de la Plata: qué se sabe hasta el momento

Dos hombres fueron a pescar al Río de la Plata el domingo y se encuentran desaparecidos desde entonces, generando misterio y preocupación en sus allegados.

Los desaparecidos en cuestión son Alcides y José Luis Ledesma, de 47 y 45 años respectivamente. Ambos ingresaron el domingo por la tarde al Río de la Plata a la altura de la localidad de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, y no regresaron, lo que hizo que las autoridades desplegaran un amplio operativo de búsqueda en la zona con rastrillaje por agua, aire y tierra.

El operativo incluye guardacostas, personal especializado y patrullas que recorren la ribera, con foco en distintos puntos de la costa bonaerense donde podrían haber sido desplazados por la corriente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según relataron los familiares, ambos llegaron al Parque del Río para pescar y, como era costumbre, dejaron sus teléfonos en el auto antes de embarcarse en un bote, minutos antes de que se desataran fuertes ráfagas de viento que hicieron perder de vista a los desaparecidos.

En este contexto, las autoridades manejan la hipótesis de que el bote haya sufrido una falla mecánica o haya sido arrastrado por las ráfagas, en medio de condiciones climáticas adversas. (NA)