Masters de Madrid: Blockx dio la gran sorpresa y eliminó al campeón defensor Ruud
El belga se enfrentará en semis con el ganador del partido entre Zverev y Cobolli.
El belga Alexander Blockx dio la gran sorpresa de la jornada y eliminó al noruego y campeón defensor, Casper Ruud (12°), para meterse en las semifinales del Masters de Madrid.
Blockx, que actualmente ocupa el puesto número 69 del ranking ATP, se impuso por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 36 minutos de juego.
De esta manera, el jugador belga de solo 21 años continúa con sus semanas soñadas en el cuarto torneo de Masters 1000 de la temporada y ya se aseguró escalar al menos hasta el trigésimo quinto puesto del escalafón mundial.
Por el lado de Ruud, esta derrota es más que dolorosa ya que no solo desaprovechó una buena oportunidad para seguir avanzando, sino que perderá varios puntos debido a que defendía el título obtenido en la capital el año pasado y caerá hasta el vigésimo sexto puesto del ranking ATP.
El rival de Blockx en la semifinal saldrá del ganador del partido que iniciará a las 15 entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el italiano Flavio Cobolli (10°), que es uno de los jugadores que más creció esta temporada.
Si bien Zverev lidera 2-1 en el historia, el italiano se quedó con el triunfo en el último enfrentamiento, que fue hace menos de dos semanas en el ATP 500 de Múnich. (NA).