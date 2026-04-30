Masters de Madrid: Blockx dio la gran sorpresa y eliminó al campeón defensor Ruud

Blockx (derecha) sueña en el cuarto Masters 1000 de la temporada. Foto: NA.

El belga Alexander Blockx dio la gran sorpresa de la jornada y eliminó al noruego y campeón defensor, Casper Ruud (12°), para meterse en las semifinales del Masters de Madrid.

Blockx, que actualmente ocupa el puesto número 69 del ranking ATP, se impuso por 6-4 y 6-4, luego de una hora y 36 minutos de juego.

De esta manera, el jugador belga de solo 21 años continúa con sus semanas soñadas en el cuarto torneo de Masters 1000 de la temporada y ya se aseguró escalar al menos hasta el trigésimo quinto puesto del escalafón mundial.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por el lado de Ruud, esta derrota es más que dolorosa ya que no solo desaprovechó una buena oportunidad para seguir avanzando, sino que perderá varios puntos debido a que defendía el título obtenido en la capital el año pasado y caerá hasta el vigésimo sexto puesto del ranking ATP.

El rival de Blockx en la semifinal saldrá del ganador del partido que iniciará a las 15 entre el alemán Alexander Zverev (2°) y el italiano Flavio Cobolli (10°), que es uno de los jugadores que más creció esta temporada.

Si bien Zverev lidera 2-1 en el historia, el italiano se quedó con el triunfo en el último enfrentamiento, que fue hace menos de dos semanas en el ATP 500 de Múnich. (NA).