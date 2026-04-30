El viento, otra vez protagonista: alerta amarilla para Bahía Blanca y la zona

Nuevamente el viento será el protagonista de los próximos días en Bahía Blanca y la región: el Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva advertencia por fuertes vientos para parte de Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense.

El alerta, de nivel amarillo, se extiende desde las 6 hasta el mediodía del sábado.

En ese período de tiempo, se indicó, "el área será afectada por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

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La advertencia comprende la costa de los distritos de Bahía Blanca, Coronel Rosales y Monte Hermoso, además de todo el territorio de Coronel Dorrego.

Ante esta situación, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran evitar salir; retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos; cerrar y alejarse de puertas y ventanas; no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, y tener precaución al conducir.