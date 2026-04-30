Llega el invierno con nuevos aumentos en el gas: cuánto pagarán los usuarios de Bahía y la zona

Fotos: Andrea Castaño - La Nueva. y Boletín Oficial de la Nación

El Gobierno fijó este jueves los ajustes en las tarifas de gas que comenzarán a regir desde el 1 de mayo en todo el país, a través de resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publicadas en el Boletín Oficial.

La medida alcanza a todas las distribuidoras y se enmarca en el esquema de segmentación y recorte de subsidios energéticos vigente desde enero.

Según se informó oficialmente, la actualización implica un aumento de 5,6% en las facturas a nivel nacional. Se produce en el inicio de la temporada de mayor consumo por menores temperaturas. Se da luego de que, en abril, la tarifa promedio había retrocedido en un porcentaje similar.

De esta manera, a partir de la Resolución 459/2026, los usuarios de Bahía Blanca y el Sudoeste Bonaerense De esta forma, el cargo fijo mensual más bajo (categoría R1) será de $5.289,52, mientras que en los niveles de mayor consumo (R4), los cargos fijos superan los $29,942,02 mensuales en nuestra región. En otras zonas en las que también brinda servicio Camuzzi Gas Pampeana, estos valores extremos serán de $6.157,83 y $30.414,75 para La Pampa Norte y de $6.953,13 y $37.877,37 para La Pampa Sur.

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Nuevo tarifario, sin descuentos.

Sin embargo, a estos valores hay que efectuarles el correspondiente descuento por Zona Desfavorable para nuestra región.

De este modo, para los que tienen un descuento del 30% en Bahía Blanca, la categoría R1 pagará $3.702,66 como cargo fijo mensual, mientras que la categoría R4 abonará $20.959,41. Mientras que quienes cuentan con una bonificación del 50% pagarán $2.644,76 (R1) y $15.207,38 (R4).

Nuevo tarifario con descuento del 30% por Zona Fría.

En las 19 resoluciones que publicó este jueves el Enargas se remarcó que deberán reflejar en sus facturas el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). En ese marco, las bonificaciones “aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”, según lo previsto en el decreto 943/25.

Esto significa que los descuentos estarán concentrados en los usuarios que mantengan subsidios, mientras los restantes verán reflejada la tarifa plena en su factura.

Nuevo tarifario con descuento del 50% por Zona Fría.

El esquema apunta a racionalizar los subsidios y reducir el gasto estatal, con impacto directo en hogares y empresas de todo el país.

Los nuevos cuadros tarifarios también incorporan la revisión quinquenal de cada distribuidora y ajustes por diferencias acumuladas. (La Nueva., con información de TN)