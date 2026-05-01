El panorama de los equipos argentinos en la Copa Libertadores

La tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores finalizó este jueves y los seis equipos argentinos que la disputan, que son Boca, Estudiantes de La Plata, Platense, Independiente Rivadavia de Mendoza, Lanús y Rosario Central, mantienen la ilusión de avanzar a los octavos de final.

De todos ellos, el mejor posicionado es el sorprendente Independiente Rivadavia, que luego de las primeras tres fechas tiene puntaje ideal en el Grupo C y tiene prácticamente asegurada la clasificación.

El equipo mendocino, que el año pasado ganó la Copa Argentina, atraviesa el mejor momento de su historia y también lidera en la Zona B del Torneo Apertura con 33 puntos.

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Boca, por su parte, había tenido un gran arranque producto de las victorias frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, aunque en su última presentación perdió en Brasil contra el Cruzeiro y ahora marcha segundo con seis unidades.

Sin dudas, una de las grandes sorpresas en esta Copa Libertadores es Platense, que está segundo en el Grupo E con seis puntos, solo por debajo del Coritnhians de Brasil

En el Grupo A, Estudiantes de La Plata, que es el vigente campeón del fútbol argentino, todavía no brilló en esta Copa Libertadores, aunque con lo que hizo le alcanzar para ubicarse segundo con cinco puntos, solo por debajo de Flamengo de Brasil.

Sin dudas, una de las grandes sorpresas en esta Copa Libertadores es Platense, que está segundo en el Grupo E con seis puntos, solo por debajo del Coritnhians de Brasil, y le saca cinco a sus escoltas, que son Peñarol de Uruguay (equipo al que derrotó en condición de visitante) y a Independiente Santa Fe de Colombia.

En el Grupo G, Lanús pudo reponerse después de la derrota ante Mirassol de Brasil en su debut y ahora está segundo con seis puntos, gracias a las victorias frente a Liga de Quito de Ecuador y Always Ready de Bolivia.

Por último, en el Grupo H, Rosario Central, que tiene como principal figura al extremo argentino Ángel Di María, comparte el liderazgo con siete puntos junto a Independiente del Valle de Ecuador.

La actividad en la Copa Libertadores continuará la próxima semana, con los partidos correspondientes a la cuarta fecha de la fase de grupos. (NA).