Franco Colapinto: el minuto a minuto del GP de Miami

Franco Colapinto y un país detrás con la expectiva a pleno. Foto: Alpine.

La Fórmula 1 volverá a la actividad este viernes después de más de un mes con el Gran Premio de Miami, que de no mediar una cancelación de último momento por tormenta eléctrica, se correrá el próximo domingo a las 17, hora de nuestro país.

Contará con la participación del piloto argentino Franco Colapinto (Alpine). Previamente, el sábado, se realizará la carrera sprint que también otorgará puntos para el campeonato.

El GP de Miami marca el regreso de la Fórmula 1 luego de más de un mes, ya que se habían suspendido las fechas en Bahréin y Arabia Saudita por la guerra en Medio Oriente.

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Se correrá en el Autódromo Internacional de Miami, que tiene una extensión de 5,410 kilómetros y cuenta con 19 curvas. El último ganador en este trazado fue el australiano Oscar Piastri (McLaren), mientras que el podio en aquella ocasión lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

En lo que respecta a la actual edición del campeonato de Fórmula 1, el líder es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, quien viene de quedarse con el triunfo en los Grandes Premios de China y Japón para llegar a los 72 puntos. En la segunda posición se encuentra su compañero de equipo en Mercedes, Russell, con 63 unidades.

La actividad de hoy

Este viernes las actividades preliminares comenzarán a las 13 (horario de Argentina) con la práctica libre 1, que por primera vez tendrá una extensión horaria de 90 minutos a raíz de los diversos cambios que los equipos hicieron en sus monoplazas.

Más tarde, a las 17.30, se llevará a cabo la clasificación a la carrera sprint con las habituales tres tandas.

Cronología del "finde"

Esta será la actividad del fin de semana en el marco del GP de Miami:

Sábado

Sprint a las 13

Clasificación a las 17

Domingo

Carrera a las 17