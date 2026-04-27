Otro agujero en el bolsillo: el Gobierno otra vez quiere eliminar el Régimen de Zona Fría

El Gobierno nacional estaría analizando nuevamente la posibilidad de dar de baja el Régimen de Zona Fría, que en Bahía Blanca y en el Sudoeste Bonaerense -además de otros puntos del país- permite descuentos de entre el 30 y el 50 por ciento en los valores del consumo de gas en las tarifas que pagan los usuarios que viven en lugares con bajas temperaturas.

Según se indicó, en medio de la batería de iniciativas que el Gobierno prevé discutir en el Congreso, la Casa Rosada analiza enviar un proyecto para recuperar el apartado energético que quedó fuera del capítulo XI del Presupuesto 2026.

Entre los puntos centrales, la medida busca introducir cambios al régimen de Zona Fría.

El rechazo al capítulo XI fue la principal derrota que recibió el oficialismo en la discusión por la ley que marca la evolución de los ingresos y los gastos. El texto incluía algunos de los artículos más discutidos del proyecto, incluidas las derogaciones de las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario, pero también el traspaso de fondos que Nación adeuda a la Ciudad de Buenos Aires, un aumento de recursos para la Justicia y un apartado dedicado a los subsidios energéticos, entre otros puntos.

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Dentro de ese último bloque, el paquete legislativo proponía la exclusión de más de 3 millones de hogares de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza del esquema de subsidios vigente que cubre entre el 30% y el 50% de la tarifa de gas durante los meses de bajas temperaturas.

En ese contexto, se supo que el Gobierno analiza enviar próximamente un proyecto al Congreso para recuperar las reformas energéticas contenidas en el capítulo rechazado.

Por el momento, algunos indican que todavía no se cerró la discusión sobre todos los temas que ingresarían en la nueva ley, mientras que otros aseguran que el texto incluirá la prórroga de beneficios fiscales e impositivos a energías renovable y la modificación del régimen de Zona Fría.



Discusión

El régimen de subsidios a las tarifas de gas en zonas frías fue creado en 2002 a través de la Ley 25.565, que contemplaba beneficios para los usuarios de la región patagónica, la Puna y el departamento Malargüe de Mendoza.

Sin embargo, su alcance fue ampliado en 2021 a nuevas subzonas mediante la Ley 27.637, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031. Esta modificatoria incluye a Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense, entre otros lugares del país.

El subsidio en cuestión se financia a través del único fondo fiduciario que el Gobierno acordó con el FMI mantener vigente este año, que se sostiene gracias a los usuarios de todo el país a través de un recargo al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El recargo tenía un tope establecido del 7,5%, pero hace una semana un decreto del Ejecutivo habilitó al Ministerio de Economía llevarlo al 11,25%.

Sin embargo, los equipos del Gobierno sostienen que el régimen actual amplió en gran medida la cantidad de beneficiarios en áreas donde los inviernos son templados. Por eso, intentaron dar marcha atrás con la extensión del esquema en 2024 a través de la Ley Bases y luego en en 2025 con el Presupuesto 2026, una medida que fue rechazada por el Congreso en ambas oportunidades.

La letra chica del nuevo proyecto todavía continúa bajo estudio. Sin embargo, el apartado energético del capítulo XI original también contemplaba la aprobación de un esquema de compensación cruzada para cerrar un conflicto histórico con las distribuidoras eléctricas, la extensión del régimen promocional para las energías renovables por 20 años y la modificación del destino de los fondos de la tasa aplicada a importaciones mineras realizadas con beneficios fiscales. (con información de TN)