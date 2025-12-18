Presupuesto 2026: seguirá vigente la Zona Fría para Bahía Blanca

Si bien el gobierno de Javier Milei consiguió la aprobación en Diputados del proyecto de Presupuesto 2026, uno de sus capítulos debió ser removido porque no alcanzó los respaldos suficientes en la votación en particular.

El capítulo 11 de la denominada "ley de leyes", que logró 117 votos positivos contra 123 negativos y 2 abstenciones, incluía recortes del gasto en diferentes áreas. Entre otras, restringía el régimen de Zona Fría en diversas regiones del país, por ejemplo Bahía Blanca y parte de los distritos de la zona.

La Zona Fría es un beneficio de descuento en las boletas del gas en regiones donde las temperaturas promedio son muy bajas. En el caso de nuestra ciudad, se otorgó durante el gobierno de Alberto Fernández y suele recibir el cuestionamiento de las provincias con temperaturas más altas ya que reclaman una modalidad similar de descuento en las tarifas de electricidad.

Asimismo, el capítulo que no prosperó incluía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, aprobadas por el Congreso con su composición anterior, es decir, antes del recambio de legisladores producido este mes. Por lo tanto, las cúpulas universitarias y referentes del área de Discapacidad celebraron la noticia.

Pese a que el rechazo de este capítulo es un revés para La Libertad Avanza, la aprobación en general del Presupuesto le permite avanzar con el envío del trámite al Senado y, en caso de obtener allí luz verde, la Casa Rosada lo considerará una situación positiva ya que el año anterior el Presupuesto no recibió el visto bueno del Congreso.

Además, se trataría de una señal favorable en la previa del tratamiento de otras leyes clave para el gobierno, como la Modernización Laboral, que ya se discute en la Cámara Alta.

El período de sesiones extraordinarias se extenderá hasta el 30 de diciembre y también incluyó la aprobación en Diputados de la ley de Inocencia Fiscal, que establece que el contribuyente es considerado inocente hasta que ARCA demuestre lo contrario, invirtiendo la lógica histórica de presunción de evasión.

El objetivo, según el mileísmo, es permitir que quienes ahorraron dólares sin declararlos puedan utilizar esos fondos sin enfrentar persecución penal. Para la oposición más dura, esta ley permitiría el blanqueo de dinero conseguido a través de actividades ilegales como el narcotráfico.