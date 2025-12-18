Femenino: el seleccionado de la Liga del Sur volvió a golear y sigue imparable

El seleccionado femenino de la Liga del Sur venció ayer a su par de Laprida y sumó otra victoria en el Torneo Regional de la Federación Bonaerense Pampeana, en el que ya aseguró su lugar en semifinales.

El combinado de nuestro medio se impuso por 5 a 1 en cancha de Libertad y acumuló su quinto triunfo en fila.

Los goles de la Liga los anotaron Sofia Mattos (2), Olivia Mina de Luca, Antonella De Vega y Sol Menéndez Perrone.

De esta manera, el equipo dirigido por Walter Lofrano cerró el año como local, ya que cerrará la fase de grupos visitando a Tres Arroyos el próximo martes.

El seleccionado, que ya había asegurado su clasificación la fecha pasada, venía de superar a Olavarría en dos ocasiones (5 a 1 las dos veces), Laprida (4 a 1) y Tres Arroyos (2 a 1).