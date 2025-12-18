Di Renzo: el bahiense que llegó en bici, le hizo un gol al Madrid y se llevó la camiseta de Mastantuono

El bahiense Gonzalo Di Renzo vivió ayer una noche que jamás olvidará.

El delantero surgido en Liniers le marcó un gol al Real Madrid, en la derrota de su equipo, el FC Talavera de La Reina, por 3 a 2, en el encuentro correspondiente a la tercera ronda de la Copa del Rey.

Pese a lo gigante del rival, el exjugador de Lanús, vivió la previa como un partido más.

“Si, llegamos en bici con Manu Ferraro (hizo el otro gol del equipo), pero es algo que siempre hacemos pasa que hoy estaba lleno de cámaras. Además, con la gente que había no había otra forma de llegar”, admitió Gonza, de 29 años y quien hace tiempo lleva una gran carrera en el ascenso español.

Además de destacar como “top” a Kilyan Mbappé, autor de dos goles ayer, Gonza se llevó un gran souvenir: la camiseta de Franco Mastantuono, con la que inclusó dio la entrevista.

“Parezco jugador del Madrid, boludo”, bromeó el bahiense.