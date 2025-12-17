Los precios mayoristas aumentaron 1,6% en noviembre y acumulan un alza de 23,2% en 2025

La inflación mayorista registró una suba de 1,6% en noviembre, lo que significó una aceleración de 0,5 puntos porcentuales contra octubre, que cerró en 1,1%. Así, desde enero, los precios al por mayor avanzaron 23,2% y acumularon un alza de 24,3% en los últimos 12 meses.

La variación del Índice de Precios al por Mayor (IPIM) en noviembre se explicó por la suba de 1,8% en los productos nacionales y una variación de -0,6% en los importados, según informó este miércoles el INDEC.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,51%), “Productos refinados del petróleo” (0,41%), “Alimentos y bebidas” (0,30%) y “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,21%); mientras que la división con mayor incidencia negativa fue “Petróleo crudo y gas” (-0,55%).



Cuál fue el aumento de los precios mayoristas en noviembre de 2025

El INDEC publica tres tipos de índices sobre los precios mayoristas. En noviembre, se registraron los siguientes datos:

El Índice de Precios al por Mayor (IPIM) es el que mide la variación de los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno, incluyendo impuestos. Este mostró una suba de 1,6% en noviembre y un alza de 24,3% interanual.



El Índice de Precios Internos Básicos al por mayor (IPIB), que excluye el efecto impositivo del IPIM, mostró una suba de 1,3% en el undécimo mes del año y una suba interanual de 24,3%.



El Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) calcula la variación de los valores de la producción local, sin impuestos. Este componente mostró un ascenso de 1,4% en noviembre y una variación interanual de 25,9%.



La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en lo que va del año

La inflación de noviembre fue de 2,5% y acumula 27,9% en los primeros once meses de 2025, informó el INDEC. La variación mensual se aceleró contra octubre y anotó así el segundo avance consecutivo. En términos interanuales, la variación del IPC fue de 31,4%.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,4%. En segundo lugar se ubicó Transporte, con 3%, seguido por los alimentos, que aumentaron 2,8% en el mes. En este último rubro, la suba de la carne -en torno a 6%, según la región- tuvo un rol fundamental.

El INDEC, además, detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. Cuyo mostró el mayor incremento, con 2,8%.

En línea con el dato nacional se ubicaron Gran Buenos Aires y la región Pampeana (2,5%), seguidas por el Noreste (2,4%). El menor aumento se registró en el Noroeste y en la Patagonia con 2,3%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%).

Tras conocerse el dato, el ministro de Economía, Luis Caputo, se expresó en su cuenta de X: “La inflación acumulada en los primeros 11 meses del año fue de 27,9%, la menor para este período del año desde 2017 (21%)”. (con información de TN)