Moccero rompió el silencio: "El policía tiene denuncias por falta de transparencia"

Ricardo Moccero, el intendente de Coronel Suárez acusado de pedir el apartamiento de un policía de su distrito por realizar un control de alcoholemia a la salida de un festival de doma, rompió el silencio y cargó contra el oficial de la fuerza, al asegurar que incurrió en desacato.

Más allá de que el jefe comunal fue denunciado por un particular por posible incumplimiento de los deberes de funcionario, Moccero dijo, en declaraciones a La Nueva., que "los controles de alcoholemia los hace inspección municipal con apoyo de la Policía y lo que hizo (el teniente Martín) Guevara fue un desacato; se cortó solo, ni a su jefe le avisó. Y no consultó al municipio, que es el responsable del control".

Guevara, titular de la comisaría Tercera de Pueblo San José, es señalado como quien dio la orden para realizar el retén de seguridad a la salida de la jineteada que, a principios de este mes, organizó el club El Progreso de Pueblo Santa María.

"Este policía tiene denuncias por falta de transparencia, que ya fueron informadas a la Auditoría General de Asuntos Internos, cuyo responsable es Darío Ricardo Díaz. Por eso es mentira que lo sacamos o pedimos sacarlo porque hizo un control de alcoholemia, el tipo está denunciado por otras cosas", sostuvo Moccero.

En principio, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense ratificaron la continuidad del teniente Guevara en su puesto, pese a que hubo otros dos intendentes de la región que se interesaron en sumar al uniformado a sus jurisdicciones.

Sin embargo, el jefe comunal de Suárez consideró que en un tiempo "lo va a terminar separando Asuntos Internos, cuando empiece a llamar a los denunciantes".

Si bien Moccero no quiso dar detalles al respecto, trascendió por otra vía que las denuncias contra Guevara apuntarían a supuestos pedidos de sobornos a organizadores de espectáculos, entre otros delitos que están siendo investigados no solo en Asuntos Internos sino también en el ámbito penal.

"Lo que pasó después de la jineteada fue la gota que rebalsó el vaso", advirtió Moccero.

El intendente también aclaró -a propósito de sus dichos públicos- que de ninguna manera está en contra de la ley de alcoholemia.

"Por el contrario, la respetamos a rajatabla y prácticamente se eliminaron los accidentes en el horario de mayor siniestralidad, que es a la madrugada", dijo.

¿Qué pasó?

Moccero quedó en el ojo de la tormenta cuando pidió la remoción de un policía por realizar un control de alcoholemia a la salida de un concurrido festival de doma y jineteada.

a polémica en Suárez se originó a partir de las declaraciones públicas de Moccero, cuando tildó de "ridícula" la decisión del policía Guevara y avaló el enojo de varios vecinos y concurrentes al espectáculo, que habían protestado por la decisión de llevar a cabo el control de alcoholemia.

"Comparto la reacción de la gente irritada. Es un operativo ridículo a las 7 de la tarde. Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da positivo", declaró el jefe comunal de Suárez.

En ese sentido, y luego de un encuentro con instituciones y vecinos de Santa María, confirmó que le pidió a la Provincia la remoción del teniente Martín Guevara, responsable de la seccional de Pueblo San José.

“La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que son inconsultas, me irrita bastante -reconoció-. Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace y se evitan accidentes después de las 3.30 o 4 de la mañana”.

Por el caso ya tomó intervención el fiscal Eduardo Quirós, quien recibió una denuncia que alude a un presunto abuso de autoridad de Moccero, quien ya presentó al penalista bahiense Valentín Fernández como defensor.