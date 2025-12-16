Tras ser denunciado, Moccero designó un abogado defensor

A poco de conocerse la denuncia penal en su contra, por posible abuso de autoridad, el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero, designó formalmente un abogado defensor.

Se trata del penalista Valentín Fernández, quien tiene domicilio en nuestra ciudad y ya fue designado por el jefe comunal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Esta novedad se dio en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (causa) N° 26.931/25, que se instruye en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 9, a cargo del fiscal Eduardo Quirós.

La defensa de Moccero, una vez que tenga acceso al expediente, analizará si en principio lo que denunció un particular (su nombre no fue dado a conocer) constituye un delito.

En la presentación se alude a "un desacuerdo" con la ley de alcoholemia, lo cual, en principio, no configuraría delito.

Todo se originó a partir de las declaraciones públicas del propio jefe comunal suarense, cuando tildó de "ridícula" la decisión de la autoridad policial y avaló el enojo de varios vecinos y concurrentes al espectáculo, que habían protestado por la decisión de llevar a cabo el control de eguridad.

"Comparto la reacción de la gente irritada. Es un operativo ridículo a las 7 de la tarde. Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da positivo", declaró Moccero.

En ese sentido, y luego de un encuentro con instituciones y vecinos de Santa María, confirmó que le pidió a la Provincia la remoción del teniente Martín Guevara, responsable de la seccional de Pueblo San José.

“La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que son inconsultas, me irrita bastante -reconoció-. Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace y se evitan accidentes después de las 3.30 o 4 de la mañana”.

La defensa también está evaluando otras cuestiones relacionadas con el jefe policial que son ajenas a este caso puntual del operativo de alcoholemia.

Guevara, informaron fuentes del caso, fue separado preventivamente del cargo hasta tanto se esclarezca la situación.