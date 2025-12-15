Polémica en Suárez: Moccero pidió la remoción de un policía por realizar un control de alcoholemia

Continúa la polémica en Coronel Suárez, luego de que el intendente Ricardo Moccero pidiera la separación del teniente encargado de una comisaría por la realización de un control de tránsito a la salida de una jineteada en pueblo Santa María.

Incluso, el jefe comunal cargó contra la decisión de los efectivos, tratándola de “ridícula”, y avaló el enojo de varios vecinos y concurrentes al espectáculo, que habían protestado por la decisión de llevar a cabo el retén de seguridad.

“Comparto la reacción de la gente irritada. Es un operativo ridículo a las 7 de la tarde. Los gauchos obviamente no van a tomar Coca Cola ni jugo de naranja. Entonces, con una copita de vino ya les da positivo”, afirmó.

En ese sentido, y luego de un encuentro con instituciones y vecinos de Santa María, confirmó que le pidió a la Provincia la remoción del teniente Martín Guevara, responsable de la comisaría de pueblo San José.

“La autoridad máxima del distrito soy yo, le guste a quien le guste. Cuando hay cosas que son inconsultas, me irrita bastante -reconoció-. Las instrucciones son precisas: la alcoholemia se hace y se evitan accidentes después de las 3.30 o 4 de la mañana”.

El problema se originó a la salida de una doma llevada a cabo entre el 6 y 7 de diciembre en el club El Progreso, en Santa María. Fuera del predio se montó un operativo que habría sido ordenado desde la Comisaría 3ª de Pueblo San José, a cargo del teniente Martín Guevara, en el cual se inspeccionó a unas 200 personas.

La medida también fue criticada por el actual secretario de Gobierno suarense y presidente del club El Progreso, Gustavo Di Battista, quien calificó el operativo como “una emboscada”.

“Se formaron dos filas de autos y originó embotellamiento. Hicieron que la gente soplara la pipeta en lo que no fue un control policial, sino una emboscada -sostuvo-. No dejaban avanzar a nadie cuando había mucha gente que tenía que desplazarse a la colonia. Se detuvo a todos durante una hora; no fue en forma selectiva. Además, la pipeta ya estaba colocada en el aparato. Todos los tests dieron negativo”. (con información de Agencia DIB)