Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming

Los ojos del mundo digital y televisivo se posaron este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para la entrega inaugural de los Martín Fierro de Streaming, un evento organizado por APTRA, y que tuvo al Stream del Conicet como el Oro.

La gala oficial, que reunió a las figuras más influyentes del mundo digital, tuvo lugar desde las 21 horas y pudo seguirse tanto por el canal de streaming OLGA como por la pantalla de Telefe.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Tanto Olga como Luzu TV fueron de los más granadores de la noche, aunque el premio principal se lo llevó la transmisión desde del fondo marino de Mar del Plata, que revolucionó el streaming.

Todos los ganadores a los Martín Fierro de los Canales de Streaming 2025

Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet

Mejor programa federal

Para el Universo (Universo TV – Córdoba)

Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) - ganador

Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)

Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) - ganador

Mejor producción integral

Olga - ganador

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi Liv

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes (Olga) - ganador

Un día rosarino (Olga)

2° aniversario (Olga)

Tini (La Casa Streaming)

Gelatón (Gelatina)

El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical

Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)

Un poco de ruido - ganador

FM Luzu (Luzu TV)

Soundtrash (Blender)

Origamix (Somos Origamis & Gelatina)

Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming

Patria y Familia (Luzu TV)

Los Del Turco (La Canchita TV) - ganador

El Fin del Mundo (Olga)

Informativo

Segurola y Habana (Futurock) - ganador

Paraíso Fiscal (Olga)

La Mañana (Infobae) - ganador

Circo Freak (Gelatina)

Tiempo Libre (La Casa Streaming)

Tremenda mañana (Bondi Live)

Divino Tesoro (Murad)

Actualidad

Ángel responde (ambos Bondi Live) - ganador

Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)

Ya fue todo (Jotax)

Elijo creer (Gelatina)

La posta (Stream Room TV Pública).

Deportivo

Cuidemos el fútbol (AZZ) - ganador

Gol gana (Olga)

No se pudo (Vorterix)

Visitantes (Carnaval)

Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación

Tapados de laburo (Olga) - ganador

Se fue larga (Luzu TV)

Dopaminas (Vorterix)

Sumergidas en data (La Casa Streaming)

Había que decirlo (El Trece Prende)

Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand

La Cruda (Olga) - ganador

Así somos (Luzu TV)

Esto es cine (Blender)

El Gapón (Vorterix)

Programa semanal

Los no talentos (Luzu TV)

Mi primo es así (Olga) - ganador

Xtream master (Luzu TV)

Bang Bang (Gelatina)

Reporte minoritario (Vorterix)

Negocios son negocios (Mundo Dinero)

Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)

Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico

Soñé que volaba (Olga) - ganador

Edición Especial (Luzu TV)

Que olor (Gelatina)

5 minutos más (Vorterix)

Columnista

Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)

Iván Schargrodsky (Blender)

Emiliano Goggia (Gelatina)

Naty Maldini (Futurock)

Seba De Caro (Gelatina) - ganador

Dupla del año

Paula Chaves – Luli González (Olga)

Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) - ganador

Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)

Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)

Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)

Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)

Voz periodística

Iván Schargrodsky (Cenital) - ganador

Luciana Geuna (Olga)

Flor Halfon (Gelatina)

Esteban Trebucq (Bondi Live)

Carolina Amoroso (Infobae)

Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte

Gastón Edul (Olga)

Flavio Azzaro (AZZ) - ganador

Octavio Gencarelli (Gelatina)

Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento revelación

Tomás Limansky (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Ángela Torres (Luzu TV) - ganador

Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)

Luli González (Olga)

Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador

Migue Granados (Olga)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Julia Mengolini (Futurock)

Juan Pablo Varsky (Clank!) - ganador

Andrés Duka (Carnaval)

Mili Hadad (Infobae)

Streamer

Martín Cirio

La Cobra

Davoo Xeneize - ganador

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti

Interés general

Nadie Dice Nada (Luzu TV) - ganador

Paren la Mano (Vorterix)

Hay Algo Ahí (Blender)

Furia Bebé (Futurock)

TDT (Olga)

Story time (Bondi Live)

Figura humorística masculina

Guille Aquino

Nachito Saralegui

Palao Khe

El Trinche

Martín Garabal - ganador

Rober Galati

Leo Greco

Figura humorística femenina

Noe Custodio

Momi Giardina - ganador

Anita Espósito

Charo López

Anacleta

Malena Guinzburg

Co-conducción masculina

Juan Ruffo

Germán Beder

Damián Betular - ganador

Marcos Aramburu

Santi Talledo

Sebastián Manzoni

Conducción femenina

Nati Jota - ganador

Malena Pichot

Paula Chaves

Vicky Garabal

La Tora

Sofi Martínez

Conducción masculina