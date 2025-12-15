Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming
Este domingo tuvo lugar la primera edición de los premios de APTRA para canales de Streaming.
Los ojos del mundo digital y televisivo se posaron este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para la entrega inaugural de los Martín Fierro de Streaming, un evento organizado por APTRA, y que tuvo al Stream del Conicet como el Oro.
La gala oficial, que reunió a las figuras más influyentes del mundo digital, tuvo lugar desde las 21 horas y pudo seguirse tanto por el canal de streaming OLGA como por la pantalla de Telefe.
Tanto Olga como Luzu TV fueron de los más granadores de la noche, aunque el premio principal se lo llevó la transmisión desde del fondo marino de Mar del Plata, que revolucionó el streaming.
Todos los ganadores a los Martín Fierro de los Canales de Streaming 2025
Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet
Mejor programa federal
- Para el Universo (Universo TV – Córdoba)
- Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) - ganador
- Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)
- Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) - ganador
Mejor producción integral
- Olga - ganador
- Luzu TV
- Gelatina
- Blender
- Vorterix
- Bondi Liv
Transmisión especial musical
- Gracias Mercedes (Olga) - ganador
- Un día rosarino (Olga)
- 2° aniversario (Olga)
- Tini (La Casa Streaming)
- Gelatón (Gelatina)
- El baile más grande del Universo (Universo TV)
Musical
- Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)
- Un poco de ruido - ganador
- FM Luzu (Luzu TV)
- Soundtrash (Blender)
- Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
- Volverme Loco (Bombo TV)
El más border del streaming
- Patria y Familia (Luzu TV)
- Los Del Turco (La Canchita TV) - ganador
- El Fin del Mundo (Olga)
Informativo
- Segurola y Habana (Futurock) - ganador
- Paraíso Fiscal (Olga)
- La Mañana (Infobae) - ganador
- Circo Freak (Gelatina)
- Tiempo Libre (La Casa Streaming)
- Tremenda mañana (Bondi Live)
- Divino Tesoro (Murad)
Actualidad
- Ángel responde (ambos Bondi Live) - ganador
- Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)
- Ya fue todo (Jotax)
- Elijo creer (Gelatina)
- La posta (Stream Room TV Pública).
Deportivo
- Cuidemos el fútbol (AZZ) - ganador
- Gol gana (Olga)
- No se pudo (Vorterix)
- Visitantes (Carnaval)
- Mundial (AFA Estudio)
Programa revelación
- Tapados de laburo (Olga) - ganador
- Se fue larga (Luzu TV)
- Dopaminas (Vorterix)
- Sumergidas en data (La Casa Streaming)
- Había que decirlo (El Trece Prende)
- Maxi Mediodía (Ahora Play)
Contenido On Demand
- La Cruda (Olga) - ganador
- Así somos (Luzu TV)
- Esto es cine (Blender)
- El Gapón (Vorterix)
Programa semanal
- Los no talentos (Luzu TV)
- Mi primo es así (Olga) - ganador
- Xtream master (Luzu TV)
- Bang Bang (Gelatina)
- Reporte minoritario (Vorterix)
- Negocios son negocios (Mundo Dinero)
- Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
- Ahora en jaque (Ahora Play)
Programa humorístico
- Soñé que volaba (Olga) - ganador
- Edición Especial (Luzu TV)
- Que olor (Gelatina)
- 5 minutos más (Vorterix)
Columnista
- Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)
- Iván Schargrodsky (Blender)
- Emiliano Goggia (Gelatina)
- Naty Maldini (Futurock)
- Seba De Caro (Gelatina) - ganador
Dupla del año
- Paula Chaves – Luli González (Olga)
- Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) - ganador
- Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)
- Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)
- Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)
- Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)
Voz periodística
- Iván Schargrodsky (Cenital) - ganador
- Luciana Geuna (Olga)
- Flor Halfon (Gelatina)
- Esteban Trebucq (Bondi Live)
- Carolina Amoroso (Infobae)
- Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)
Voz periodística del deporte
- Gastón Edul (Olga)
- Flavio Azzaro (AZZ) - ganador
- Octavio Gencarelli (Gelatina)
- Seba Varela del Río (Vorterix)
Talento revelación
- Tomás Limansky (Gelatina)
- Anacleta (Blender)
- Ángela Torres (Luzu TV) - ganador
- Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
- Luli González (Olga)
- Lola Latorre (La Casa Streaming)
Entrevistador
- Migue Granados (Olga)
- Pedro Rosemblat (Gelatina)
- Julia Mengolini (Futurock)
- Juan Pablo Varsky (Clank!) - ganador
- Andrés Duka (Carnaval)
- Mili Hadad (Infobae)
Streamer
- Martín Cirio
- La Cobra
- Davoo Xeneize - ganador
- Spreen
- Mernosketti
- Coker
- Juli Manzotti
Interés general
- Nadie Dice Nada (Luzu TV) - ganador
- Paren la Mano (Vorterix)
- Hay Algo Ahí (Blender)
- Furia Bebé (Futurock)
- TDT (Olga)
- Story time (Bondi Live)
Figura humorística masculina
- Guille Aquino
- Nachito Saralegui
- Palao Khe
- El Trinche
- Martín Garabal - ganador
- Rober Galati
- Leo Greco
Figura humorística femenina
- Noe Custodio
- Momi Giardina - ganador
- Anita Espósito
- Charo López
- Anacleta
- Malena Guinzburg
Co-conducción masculina
- Juan Ruffo
- Germán Beder
- Damián Betular - ganador
- Marcos Aramburu
- Santi Talledo
- Sebastián Manzoni
Conducción femenina
- Nati Jota - ganador
- Malena Pichot
- Paula Chaves
- Vicky Garabal
- La Tora
- Sofi Martínez
Conducción masculina
- Luquitas Rodríguez - ganador
- Tomás Rebord
- Migue Granados
- Nicolás Occhiato
- Ángel de Brito
- Pedro Rosemblat.