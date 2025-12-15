Bochas: Tiro Federal le agregó otra estrella a su laureado escudo en el año del centenario
El aurivioleta se quedó con el certamen por tercetos de Primera B. Jugaron Carlos y Julio Castro, Kevin Albornoz y Rodolfo Segura, respectivamente.
Para cerrar un 2025 con todos los honores, en el año de su centenario, Tiro Federal obtuvo anoche el título en tercetos del certamen de Primera B de bochas, sumando así una nueva estrella a su laureado historial.
En el estadio Oscar Guerrieri, el aurivioleta se impuso por 15 a 5 ante La Armonía y pegó el grito de campeón, con un invicto que es para aplaudir.
Cabe destacar que tanto Tiro como el velezano jugarán la próxima temporada en la principal categoría de los torneos que organiza la ABB.
Por el ganador jugaron -foto- Carlos y Julio Castro, Kevin Albornoz y Rodolfo Segura, respectivamente.