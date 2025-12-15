Harina, el gesto del hincha de Pacífico, su enojo por irse antes y en qué piensa Villa Mitre

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Se acercó un hincha de Pacífico y le pidió disculpas a Federico Harina: "Mis respetos".

Él lo aceptó y se quedó con una sensanción positiva, de esas que no se ven habitualmente en el deporte, sobre todo después de perder.

"Me alegro por lo de este hincha de Pacífico. La verdad me había puteado toda la serie y en un momento cruzamos miradas, pero son cosas que quedan ahí; destaco sus palabras", reconoció Harina.

El reginense también se abrazó con el Pollo Salvatori, padre de Branco, y "utilero" del verde, con quien se cruzó durante el partido y hasta le sacaron técnico.

"Me cobraron un técnico cuando les dije que me había puteado con uno que no tenía que estar en el banco", contó Fede.

Esa sanción lo terminó condenando más tarde, cuando recibió falta antideportiva, aunque entendió que no era para sancionarla.

"Me parece que sacarme de una final por esa jugada (restando 2m36) considero una falta de tacto. Porque no tuve intención de agarrarlo de la camiseta", justificó.

Previamente y sorprendiendo a todos, el tricolor llegó a perder por 20 de máxima.

"Entramos desconcentrados. No metidos como merecía una final", reconoció.

"Creo que los 40 puntos nos relajaron un poco. Así y todo, también lo que te digo es que este equipo tiene jerarquía para recuperarse, como lo hicimos hoy", enfatizó.

El tricolor vuelve a jugar el miércoles, pero por Liga Argentina, y después -aún no se sabe cuándo- con Olimpo, en el inicio de la serie final.

"Ahora a pensar en Ciclista (que perdió este lunes 85-81 en Viedma), porque es la prioridad, después pensaremos en Olimpo", aclaró.

