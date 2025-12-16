Liniers-Sportivo y 9 de Julio-Independiente: ¿repetirán locales y visitantes en la Promoción?

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Liniers-Sportivo Bahiense, en Pacífico, y 9 de Julio-Independiente, en el Néstor Damiani, disputan, desde las 21, los terceros partidos de la Promoción entre los equipos de Primera y Segunda.

Las dos series están 1-1, y se juegan al mejor de cinco, teniendo continuidad el próximo viernes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La diferencia entre ambas es que entre el Chivo (equipo de Primera) y el tricolor (Segunda) se ganaron de locales, mientras que 9 (Primera) y el viola (Segunda) lo hicieron de visitantes.

Los que se adjudiquen esta series jugarán en Primera en 2026 y los perdedores, en Segunda.

En Pacífico

Liniers -que hace las veces de local en el William Harding Green- espera por Sportivo, arbitraje de Emanuel Sánchez, Eduardo Ferreyra y Mariano Enrique.

Para hoy, Mauricio Vago no cuenta con el suspendido Alejo Agulló (cumple el segundo de los cinco partidos que recibió tras un cruce con Andrés Barbero en la apertura de la serie).

En tanto Nicolás Ramos arrastra una dolencia en un hombro, aunque puede jugar.

Por el tricolor, regresa Barbero, tras cumplir el único partido de suspensión que recibió.

En el primer juego la victoria del albinegro fue en suplementario, 78 a 72, en suplementario (62-62).

En la revancha, el tricolor remontó 15 de desventaja y logró igualar la serie (82-80), confirmando, ahora sí, que puede contra su rival que viene de Primera.

En 9 de Julio

A pocas cuadras, en el Néstor Damiani, 9 de Julio espera por Independiente, arbitrando Alejandro Ramallo, Horacio Sedán y Marcelo Gordillo.

En una serie pareja en la que festejaron ambos de visitantes, el viola se llevó el triunfo en el primer juego -67 a 66- y 9 de Julio se recuperó en el segundo (84-70).

En el local están todos a disposición, mientras que la visita vuelve a contar con Fernando Bonino (ausente en los anteriores por un viaje laboral), aunque continúa afuera Juan Pablo Morán, quien sufrió un pequeño desgarro en un gemelo, en la última acción del primer partido.