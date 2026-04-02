Detienen a un hombre en el macrocentro bahiense: conducía un auto robado y con documentación falsa

Personal del Comando de Patrullas detuvo este jueves por la tarde a una persona que manejaba un Peugeot 207 Compact, patente LQB382, quien circulaba con documentación falsa.

Además, se constató que el vehículo tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor solicitado por la UFIJ N°12 del Departamento Judicial Quilmes.

El procedimiento se realizó en calle Thompson al 2000, donde se procedió a la aprehensión de Daniel Esteban Chacón, de 33 años, se secuestró el automóvil y la documentación.

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Chacón quedó imputado por encubrimiento e infracción al artículo 292 del Código Penal.

Intervienen la UFIJ N°7 y el Juzgado Federal del Departamento Judicial Bahía Blanca.