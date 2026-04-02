Durísima derrota de Villa Mitre en el inicio de la Reclasificación: 90 a 57

El festejo de Nally es el reflejo de cómo jugó Quilmes. Fotos: prensa Quilmes.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Una durísima caída sufrió Villa Mitre esta noche en Mar del Plata, frente a Quilmes, 90 a 57, en el inicio de la serie Reclasificación -al mejor de cinco- correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Se trató de la diferencia en contra más abultada de la temporada para el tricolor (la anterior 77-50 ante Ciclista), mostrando oposición el primer cuarto y después definitivamente se derrumbó.

Los locales ratificaron su fuerte localía (llevan 15 victorias en 17 partidos) y a su habitual firme defensa (promediaba como local 70,4 por juego en contra, el más bajo de la Conferencia y recibió apenas 57), le sumó altísimos porcentajes de cancha: 13-27 en triples y 20-37 en dobles.

Había algunas dudas por las ausencias y cómo se reacomodarían ambos equipos: sin Moore y Dominé (ambos lesionados) el local, y sin Federico Harina (distensión en un gemelo) y Alejo Blanco (molestia en un gemelo), la Villa. Definitivamente, las sufrió mucho más Villa Mitre.

El juego lo abrió Fabián Sahdi con un triple y mientras fueron acomodándose en la cancha, enfrente Juane De la Fuente demostró estar derecho, anotando 5 puntos consecutivos, para poner en ventaja al cervecero:10-7.

Los locales empezaron a soltarse, De la Fuente anotó 8 puntos consecutivos (incluidos dos triples), contrariamente Villa Mitre no la metía y tampoco tenía segundas opciones.

Pasando rápido de defensa a ataque, los marplatenses tomaron retrocediendo en más de una oportunidad al tricolor y se pusieron 15-7.

Bajando un cambio y jugando algo más 1x1, la Villa metió un parcial de 6-0. De todos modos, no encontraba soluciones para frenar al iluminado De la Fuente, que anotó 12 de los 21 puntos de su equipo, con 2-4 en t3, 2-3 en t2 y 2-2 en t1.

El segundo cuarto empezó 21-15 y terminó 49-24 (¡28-9!).

Demoledor resultó De la Fuente, anotando 17 puntos en la primera mitad, con 3-6 en triples, 3-4 en dobles y 2-2 en libres, mientras que Federico De Miguel también convirtió 17, con 5-7 en triples y 1-1 en dobles.

Villa Mitre no tuvo como contenerlos a pesar de buscar variantes defensivas y adelante, con 2-12 en triples, el equipo bahiense no pudo capitalizar los tiros a distancia, con Pennacchiotti al principio intentando repartir juego y después buscando absorber, pero sin resultado.

Tampoco por parte del resto, perdiendo la línea, frustrándose y siendo testigo de cómo la diferencia se ampliaba, cuando las respuestas no aparecían.

En los números globales, hubo gran contraste entre ambos al término del primer tiempo: 9-17 en t3, 9-14 ent2 y 4-7 en t1 el local, contra 2-12 en t2 y 8-21 en t2 de Villa Mitre.

Claro que atrás tampoco ofreció resistencia y se fue diluyendo cada vez más.

Todo lo que siguió para adelante fue más de lo mismo, con la diferencia que Villa Mitre empezó a resignarse, ya pensando en el próximo capítulo de la historia, el sábado, en el mismo estadio, aunque sabiendo que está 1-0 abajo.

Algo tendrá que cambiar. Primero, crecer desde lo anímico, asumir la dura derrota, aguardar por la recuperación de los lesionados y empezar a construir de atrás hacia adelante.

Todos locales

En los otros tres cruces de Reclasificación de la Sur, Deportivo Viedma venció a Centenario, 80 a 69, con 5 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes de Nicolás Paletta.

Mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata superó a Racing, 85 a 81 y Pico a El Talar, 65 a 64.