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Durísima derrota de Villa Mitre en el inicio de la Reclasificación: 90 a 57

El equipo bahiense cayó ante Quilmes, en el primer juego de la serie al mejor de cinco, que continuará el sábado.

El festejo de Nally es el reflejo de cómo jugó Quilmes. Fotos: prensa Quilmes.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Una durísima caída sufrió Villa Mitre esta noche en Mar del Plata, frente a Quilmes, 90 a 57, en el inicio de la serie Reclasificación -al mejor de cinco- correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Se trató de la diferencia en contra más abultada de la temporada para el tricolor (la anterior 77-50 ante Ciclista), mostrando oposición el primer cuarto y después definitivamente se derrumbó.

Los locales ratificaron su fuerte localía (llevan 15 victorias en 17 partidos) y a su habitual firme defensa (promediaba como local 70,4 por juego en contra, el más bajo de la Conferencia y recibió apenas 57), le sumó altísimos porcentajes de cancha: 13-27 en triples y 20-37 en dobles.

Había algunas dudas por las ausencias y cómo se reacomodarían ambos equipos: sin Moore y Dominé (ambos lesionados) el local, y sin Federico Harina (distensión en un gemelo) y Alejo Blanco (molestia en un gemelo), la Villa. Definitivamente, las sufrió mucho más Villa Mitre.

El juego lo abrió Fabián Sahdi con un triple y mientras fueron acomodándose en la cancha, enfrente Juane De la Fuente demostró estar derecho, anotando 5 puntos consecutivos, para poner en ventaja al cervecero:10-7.

Los locales empezaron a soltarse, De la Fuente anotó 8 puntos consecutivos (incluidos dos triples), contrariamente Villa Mitre no la metía y tampoco tenía segundas opciones.

Pasando rápido de defensa a ataque, los marplatenses tomaron retrocediendo en más de una oportunidad al tricolor y se pusieron 15-7.

Las estadísticas completas del partido

Bajando un cambio y jugando algo más 1x1, la Villa metió un parcial de 6-0. De todos modos, no encontraba soluciones para frenar al iluminado De la Fuente, que anotó 12 de los 21 puntos de su equipo, con 2-4 en t3, 2-3 en t2 y 2-2 en t1.

El segundo cuarto empezó 21-15 y terminó 49-24 (¡28-9!).

Demoledor resultó De la Fuente, anotando 17 puntos en la primera mitad, con 3-6 en triples, 3-4 en dobles y 2-2 en libres, mientras que Federico De Miguel también convirtió 17, con 5-7 en triples y 1-1 en dobles.

Villa Mitre no tuvo como contenerlos a pesar de buscar variantes defensivas y adelante, con 2-12 en triples, el equipo bahiense no pudo capitalizar los tiros a distancia, con Pennacchiotti al principio intentando repartir juego y después buscando absorber, pero sin resultado.

Tampoco por parte del resto, perdiendo la línea, frustrándose y siendo testigo de cómo la diferencia se ampliaba, cuando las respuestas no aparecían.

En los números globales, hubo gran contraste entre ambos al término del primer tiempo: 9-17 en t3, 9-14 ent2 y 4-7 en t1 el local, contra 2-12 en t2 y 8-21 en t2 de Villa Mitre.

Claro que atrás tampoco ofreció resistencia y se fue diluyendo cada vez más.

Todo lo que siguió para adelante fue más de lo mismo, con la diferencia que Villa Mitre empezó a resignarse, ya pensando en el próximo capítulo de la historia, el sábado, en el mismo estadio, aunque sabiendo que está 1-0 abajo.

Algo tendrá que cambiar. Primero, crecer desde lo anímico, asumir la dura derrota, aguardar por la recuperación de los lesionados y empezar a construir de atrás hacia adelante.

Todos locales

En los otros tres cruces de Reclasificación de la Sur, Deportivo Viedma venció a Centenario, 80 a 69, con 5 puntos, 3 asistencias y 2 rebotes de Nicolás Paletta.

Mientras que Gimnasia y Esgrima La Plata superó a Racing, 85 a 81 y Pico a El Talar, 65 a 64.

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