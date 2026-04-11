El domo que anticipa la escala del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur

La imagen no es menor. Tampoco es apenas una postal industrial más en el mapa energético argentino. El montaje del domo geodésico sobre uno de los tanques de la estación cabecera del sistema Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), en Allen, sintetiza en una escena el salto de escala que empieza a tomar la infraestructura destinada a transformar el potencial productivo de la cuenca neuquina en exportaciones sostenidas.

No se trata de una estructura menor. El domo geodésico cumple una función central dentro del sistema: actúa como cubierta del tanque de almacenamiento, evitando la evaporación de hidrocarburos, reduciendo emisiones y mejorando las condiciones de seguridad operativa.

Además, protege el crudo de factores climáticos, mantiene la estabilidad del producto almacenado y permite optimizar la presión interna del tanque, un aspecto clave para la logística del bombeo continuo hacia el oleoducto.

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En las últimas horas, la colocación de esta estructura metálica de gran porte —un techo de aluminio diseñado bajo estándares internacionales— se convirtió en uno de los hitos visibles del avance de obra. No solo por su impacto visual, sino por lo que representa en términos técnicos y operativos: el ingreso del proyecto en una fase donde la ingeniería pesada comienza a materializarse en infraestructura concreta.

El domo fue instalado sobre el tanque identificado como TK AG 007 en la estación de bombeo de Allen, una de las piezas clave del sistema. La maniobra, de alta complejidad, requirió el uso de una grúa de 600 toneladas, la coordinación de más de 75 trabajadores especializados y una precisión milimétrica en cada movimiento.

Pero más allá del despliegue técnico, el dato central es otro: el VMOS empieza a dejar de ser un proyecto en papeles para convertirse en un sistema tangible, con nodos definidos, tiempos de ejecución en marcha y una cadena de valor en movimiento.

Una obra que redefine la logística del crudo

El tanque que ahora luce su domo forma parte del sistema de almacenamiento y regulación de flujo que permitirá recibir, acondicionar y enviar el petróleo desde Vaca Muerta hacia la costa atlántica. En términos operativos, este tipo de estructuras cumple funciones críticas: protege el crudo almacenado, mejora la seguridad del sistema, reduce emisiones y optimiza la eficiencia del proceso.

Allen no es un punto cualquiera dentro del esquema. Se trata de la estación cabecera del oleoducto, el punto de partida de un trazado que, una vez completado, conectará la cuenca neuquina con Punta Colorada, en Río Negro, donde se proyecta una terminal de exportación de escala internacional.

Ese corredor logístico es el cuello de botella que la industria busca resolver. La producción de Vaca Muerta crece a un ritmo que empieza a superar la capacidad de evacuación existente. Sin nueva infraestructura, ese crecimiento encuentra límites.

Con obras como el VMOS, en cambio, se habilita una nueva etapa.

El proyecto contempla un oleoducto de más de 600 kilómetros y una capacidad inicial de transporte que rondará los 180.000 barriles diarios, con potencial de expansión hasta superar los 500.000 barriles por día hacia 2027

Efecto cadena

Uno de los aspectos menos visibles, pero más relevantes, es el impacto territorial que empieza a generar el avance del VMOS. En Allen, como en otros puntos de Río Negro, la obra ya moviliza una red de empresas contratistas, proveedores de servicios, logística y mano de obra especializada.

Desde el gobierno provincial remarcan que el proyecto no es una obra aislada, sino parte de una estrategia más amplia para posicionar a Río Negro como nodo exportador de hidrocarburos.

El montaje del domo en Allen se suma a una secuencia de avances que, en las últimas semanas, marcaron el ritmo del VMOS en distintos frentes.

Uno de los hitos más relevantes fue el cruce del río Negro mediante perforación horizontal dirigida, una obra de alta complejidad que permitió avanzar con el tendido del ducto sin afectar la superficie. Este tipo de intervenciones son clave para garantizar la continuidad del trazado en zonas sensibles

En paralelo, en Punta Colorada avanzan los trabajos vinculados a la futura terminal de exportación, incluyendo la construcción de tanques de gran escala que serán determinantes para el almacenamiento y despacho de crudo hacia mercados internacionales.

También se registraron pruebas de tanques de almacenamiento en el sistema, lo que indica que algunas unidades comienzan a entrar en etapas de validación operativa.

Todo esto ocurre en un contexto donde la industria energética argentina busca consolidar su perfil exportador. Vaca Muerta ya muestra niveles récord de actividad y producción, pero su verdadera dimensión económica depende de la capacidad de colocar ese volumen en el mercado externo.

Detrás de la obra hay un entramado financiero y empresarial de gran magnitud. El VMOS es impulsado por un consorcio de compañías que incluye a YPF, Pan American Energy, Vista, Pampa Energía, Chevron, Shell, Pluspetrol y otras firmas del sector.

El proyecto demandará inversiones cercanas a los 3.000 millones de dólares y cuenta con financiamiento internacional que cubre buena parte de ese monto.

La escala del financiamiento refleja la expectativa que el mercado global tiene sobre el potencial exportador de la Argentina. También muestra que el VMOS no es solo una obra de infraestructura, sino una apuesta estratégica para posicionar al país como proveedor de energía.

En ese contexto, el domo montado en Allen funciona como una señal concreta. Una estructura que, más allá de su función técnica, revela el nivel de avance de una obra que hasta hace poco era un proyecto en desarrollo.

Ahora, en cambio, el VMOS empieza a materializarse en acero, en kilómetros de cañerías, en tanques, en estaciones de bombeo y en una red logística que redefine el mapa energético argentino.

La pregunta ya no es si el proyecto avanzará, sino a qué ritmo y con qué impacto. Y en ese sentido, cada nuevo hito —como el domo de Allen— suma evidencia de que la obra se mueve, que la escala crece y que el sistema que conectará Vaca Muerta con el mundo empieza a tomar forma.