Champions League: Atlético Madrid va por el pasaje a las semis

El equipo más argentino de la Champions League buscará escribir esta tarde otra gloriosa página. Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone y con varios futbolistas de nuestro país en el plantel, recibirá esta tarde a Barcelona, en el cotejo revancha por los cuartos de final.

Con la tranquilidad del 2 a 0 a favor en la ida --con goles de Julián Alvarez y el noruego Alexander Sorloth-- el Colchonero recibirá a las 16 al baulgrana, que necesitará una gran actuación para revertir la historia y meterse en semis.

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En caso de mantener la diferencia, Atlético de Madrid volverá a disputar las semifinales de la Champions League, instancia que jugaron por última vez en la temporada 2016/17 en donde quedaron eliminados frente al Real Madrid (quienes finalmente levantaron la Orejona).

En el Colchonero serían titulares Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Julián Alvarez, mientras que en el banco de relevos se sentarán Nicolás González y Thiago Almada.

Paralelamente, en Anfield el Liverpool --con el argentino Alexis Mac Allister-- buscará dar vuelta la historia frente al PSG ya que en el Parc des Princes el conjunto francés se impuso por 2 a 0; los goles fueron obra de Désiré Doué y de Khvicha Kvaratskhelia.

El conjunto inglés ha tenido una temporada muy irregular y está muy lejos de las primeras posiciones de la Premier League donde marcha quinto con el objetivo de clasificar a la próxima Champions League.

Mañana se completa

Mañana miércoles, Arsenal recibirá al Sporting Lisboa en el Emirates Stadium donde buscará defender la mínima diferencia que consiguió en Portugal al imponerse en la última del partido por 1 a 0.

Además, el Real Madrid visitará en Alemania al Bayern Múnich luego de caer en España por 2 a 1, en un partido que promete ser memorable.

Ambos encuentros están programados para las 16.