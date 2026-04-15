El estadio mundialista de Mar del Plata está “quedando a nuevo” para que en 2027 vuelva el fútbol de verano

La empresa a cargo del complejo deportivo de Mar del Plata y el estadio José María Minella avanza con un plan de recuperación que ya suma una inversión cercana a los 3.000.000 dólares, y que apunta a reactivar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, con la mira puesta en el regreso del fútbol de verano a partir de 2027.

La firma Minella Stadium, responsable de la puesta en valor del estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y el Parque Municipal de los Deportes, aseguró que el proyecto se desarrolla “conforme a lo planificado” y con una estrategia de crecimiento sostenido.

La empresa también trabaja en el desarrollo de una agenda de eventos nacionales e internacionales y en el regreso del fútbol al estadio, con la expectativa de que a partir de enero de 2027 vuelva a ser sede de partidos destacados.

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Entre los objetivos figura la recuperación del tradicional fútbol de verano, un evento que durante años fue uno de los principales eventos de la temporada y que atraía a una importante cantidad de turistas.

En tanto, la empresa expresó que “a la fecha el proyecto ya registra inversiones cercanas a los 3 millones de dólares, destinadas a la puesta en marcha operativa, tareas de mantenimiento, reparaciones iniciales y trabajos necesarios para sostener el funcionamiento del complejo en esta etapa inicial, incluyendo los costos de los profesionales intervinientes”, indicaron.

Minella Stadium llevó una serie de tareas iniciales tanto en el estadio como en los predios aledaños, de mantenimiento y mejoras para sostener su uso durante la temporada de verano con distintos eventos.

En paralelo, se trabaja en el desarrollo del proyecto ejecutivo, una etapa clave que incluye estudios técnicos de ingeniería, arquitectura y suelos, necesarios para definir las intervenciones de mayor escala.

La constructora estima que las obras que permitirán utilizar nuevamente el estadio podrían terminar el último trimestre del 2026, para estar listo recién para los primeros meses de 2027.

Desde la concesionaria explicaron que muchas de las tareas realizadas hasta el momento “no siempre son visibles”, aunque resultan esenciales para restablecer las condiciones operativas del estadio.

Asimismo, las intervenciones más importantes, como el recambio de la cubierta del estadio, dependen de la aprobación de las autoridades competentes debido a su complejidad técnica y a los requisitos de seguridad que deben cumplirse antes de avanzar.