Luceros vuelve al escenario: una fecha para marcar en el calendario
La histórica banda bahiense presentará una nueva fecha en Club Estudiantes, con entradas ya a la venta en TicketBahia.com.
Luceros El Ojo Daltónico volverá a presentarse con un show especial en Club Estudiantes, en una fecha que ya empieza a generar enorme expectativa entre sus fanáticos.
Considerada una de las bandas más representativas e influyentes en la historia musical de la ciudad, Luceros supo construir una conexión única con varias generaciones a través de canciones que marcaron época y recitales inolvidables. Cada regreso al escenario se transforma en un verdadero acontecimiento para la escena local.
La presentación en Estudiantes promete una noche cargada de clásicos, emoción y reencuentro con ese público fiel que acompaña desde siempre, además de nuevas generaciones que descubrieron su música con el paso del tiempo.
Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com