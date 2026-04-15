Luceros vuelve al escenario: una fecha para marcar en el calendario

Luceros El Ojo Daltónico volverá a presentarse con un show especial en Club Estudiantes, en una fecha que ya empieza a generar enorme expectativa entre sus fanáticos.

Considerada una de las bandas más representativas e influyentes en la historia musical de la ciudad, Luceros supo construir una conexión única con varias generaciones a través de canciones que marcaron época y recitales inolvidables. Cada regreso al escenario se transforma en un verdadero acontecimiento para la escena local.

La presentación en Estudiantes promete una noche cargada de clásicos, emoción y reencuentro con ese público fiel que acompaña desde siempre, además de nuevas generaciones que descubrieron su música con el paso del tiempo.

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Las entradas ya se encuentran disponibles en ticketbahia.com