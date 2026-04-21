Los atletas bahienses dejaron su marca en la Copa Nacional de Mayores en Buenos Aires

La ciudad de Buenos Aires fue escenario de la Copa Nacional de la categoría Mayores, donde los atletas bahienses dejaron una excelente imagen, sumando rendimiento y varias marcas personales que reflejan el crecimiento grupal.

Entre las actuaciones más destacadas figura la de Federico Corzo, quien logró 5.56 metros en salto en largo (MMP), además de competir en 100 y 400 metros, y cerrar su participación con 5m 43 s04 en los 1500 metros, también su mejor registro personal.

En las pruebas de velocidad, Diego Teijeiro tuvo una sobresaliente jornada al conseguir doble marca personal de 11s 41 en 100 metros y 23s 32 en 200 metros, consolidando su progreso en ambas distancias.

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Por su parte, Lola Hippener mostró gran versatilidad al igualar su mejor marca en bala con 7.99 metros y así alcanzar MMP en 100 metros (13s 62), salto en largo (4.65m) y 200 metros (28s 42), además de su participación en 100 metros con vallas.

Guadalupe Romero también mejoró sus registros con 13s 15 en 100 metros (MMP) y 27s 18 en 200 metros, confirmando su evolución en velocidad.

En tanto, Quimey Sosa se destacó con marcas de alto nivel en velocidad pura, registrando 10s 97 en 100 metros y 22s 50 en 200 metros.

La competencia también significó un paso importante en la formación de nuevos atletas, ya que Ismael Sassi y Fausto Guerra realizaron su primer torneo como federados, participando en pruebas de velocidad y medio fondo, respectivamente.