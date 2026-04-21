La previa del presunto secuestro: el ataque a un taller y la amenaza

El presunto secuestro de una persona para ser obligada a entregar una importante suma de dinero, que motivó los allanamientos que realiza hoy la Prefectura Naval, tendría un capítulo previo registrado a fines del año pasado.

Fue cuando desconocidos ingresaron por tercera vez en un taller de aberturas de aluminio ubicado en French al 1.300, de Villa Ressia, y no robaron nada sino que provocaron destrozos millonarios y dejaron una pintada amenazante.

"Peña se te acaba, forro", era la inscripción con aerosol que fue encontrada en una de las paredes interiores del local, a principios de diciembre.

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Peña es Alejandro Peña, quien sería víctima de la supuesta privación de la libertad registrada el jueves pasado y el titular de la propiedad donde funcionaba el taller.

Y Diego Canoni, el principal sospechoso del secuestro, es el dueño del taller afectado, que fue blanco de al menos tres ataques durante 2025.

De hecho Canoni, al momento de los últimos daños en su fábrica, declaró que estaba asustado porque entendía que atrás de la agresión había "algo muy pesado".

"Hablamos con el dueño (Peña), se desayunó con todo esto, no está enterado, no sabe si alguien le pudo haber hecho algo, como que el mensaje es para él", había agregado Canoni en aquel momento.

No está claro si desde ese momento el litigio era entre Canoni y Peña o si surgió algún conflicto posterior, pero lo concreto es que ahora ambos quedaron involucrados -uno como víctima y el otro como denunciado- de un posible secuestro.

Lo concreto es que los resultados de los allanamientos están pendientes y la investigación recién comienza.