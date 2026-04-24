Riestra dio la sorpresa ante Independiente y ganó su primer partido en el Apertura

Independiente tropezó en el Guillermo Laza y no pudo hacerse de los tres puntos que necesitaba. Riestra sorprendió al Rojo y se impuso 2-0 por la fecha 16 para sumar su primera victoria en el Torneo Apertura.

El equipo de Gustavo Quinteros llegaba en la sexta ubicación de la Zona A -con 21 puntos- y una victoria le hubiese asegurado la clasificación a los playoffs del certamen.

El Malevo abrió el marcador a los 13 minutos luego de una pelota larga de Ignacio Arce mal defendida por Independiente. Mariano Bracamonte encontró un rebote otorgado por Rodrigo Rey y anotó el 1-0.

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Los de Avellaneda buscaron el empate con más empuje que juego. El palo salvó al local en el segundo tiempo, que con fortuna amplió la ventaja a través de un córner que Pedro Ramírez mandó al fondo de la red.

Riestra había anotado sólo tres tantos en 14 partidos y cuatro a lo largo del año, si se suma su presentación en la Copa Argentina.