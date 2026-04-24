Operativo "Motochorros": detienen a un joven con cocaína en el barrio Noroeste

En el marco de un operativo preventivo denominado “Motochorros”, personal policial aprehendió este viernes por la tarde a un joven de 26 años que llevaba cocaína entre sus pertenencias.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 19 en la esquina de Sixto Laspiur y Charlone, donde efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) interceptaron Joel Gorordo.

Durante la requisa se constató el joven poseía una bocha de cocaína con un peso aproximado de 0,8 gramos.

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Fue trasladado a la Comisaría Segunda, imputado por infracción a la Ley 23.737, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 19 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

En paralelo, personal de Control de Tránsito Urbano (CTU) procedió al secuestro de una moto marca Suzuki AX100, dominio A236IOK, por falta de documentación obligatoria para circular.

El rodado quedó a disposición del Juzgado de Faltas Municipal por infracción a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.