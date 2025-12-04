Villa Ressia: destrozos millonarios y mensaje amenazante en un taller

La fábrica de aberturas está ubicada en French al 1.300. Foto: captura de video.

La Policía investiga un hecho delictivo que incluyó daños millonarios y una pintada amenazante en un taller de aberturas de aluminio ubicado en el barrio Villa Ressia.

El hecho fue descubierto en la mañana de ayer en el local de French al 1.300, según contó a El Nueve TV Diego, el encargado del emprendimiento.

"Peña se te acaba, forro", es la pintada con aerosol que fue encontrada en una de las paredes interiores del local.

Ese apellido alude al dueño del inmueble, que no tiene que ver con los trabajadores que se vieron visiblemente afectados.

"Ese nombre es el dueño del inmueble y dejaron ese mensaje escrito en la pared. Estamos asustados porque no podemos dejar más nada acá adentro. Hay que recuperar todo de vuelta. Atrás de todo esto hay algo muy pesado. Hablamos con el dueño, se desayunó con todo esto, no está enterado, no sabe si alguien le pudo haber hecho algo, como que el mensaje es para él", explicó Diego.

Los delincuentes provocaron daños en casi todas las maquinarias y herramientas de mano y también en al menos dos trabajos que estaban a punto de ser entregados a clientes de Médanos y Monte Hermoso.

"Es un desastre, nos rompieron todo, los vidrios, la carpintería. Es la tercera vez que nos entran en un año, pero ahora nos vamos a mudar, porque dejaron ese escrito en la pared y no sabemos qué hacer. Las primeras dos veces las dejamos pasar, pensamos que era al azar, pero ahora, con la pintada, entendemos que atrás de esto hay algo y muy serio. Por eso hicimos la denuncia y vinieron a tomar huellas de la Policía Científica", relató.

"Hay mucho sacrificio detrás de esto y en 5 minutos te destrozan lo que hiciste en un año de trabajo. Atrás de esto hay familias, está la mía, hay empleados, con quienes me tengo que sacar el sombrero, incluso con colegas que me llamaron para ponerse a disposición", dijo Diego.

El encargado del taller hizo un solo pedido: "Lo único que quiero es que aparezca el culpable".