Superluna de diciembre: cuándo será y cómo verla en Argentina

La noche de este jueves 4 de diciembre no pasará inadvertida para nadie que mire al cielo: la última Luna llena del año cerrará el calendario astronómico con un evento que difícilmente se repetirá en décadas. Los servicios astronómicos internacionales ya anticiparon que la Luna llena de diciembre, llamada también Luna Fría en el hemisferio Norte, será la superluna más extrema del período 2024-2025 y la última con estas características hasta 2042.

La magnitud del fenómeno combina tres factores que pocas veces coinciden: un perigeo muy cercano, un brillo inusual y una posición extrema dentro del ciclo lunar de 18,6 años conocido como standstill.

El satélite alcanzará su plenitud el jueves 4 de diciembre a las 23.14 GMT (20.14 hora argentina). Sin embargo también se puede disfrutar desde el miércoles, ya que la luna se mostrará prácticamente completa desde esta noche y hasta el viernes.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En la Argentina aparecerá a baja altura, con tonos dorados o rojizos por la refracción atmosférica, y ofrecerá un tamaño aparente mayor que el habitual gracias a la ilusión lunar.

En el hemisferio norte, en cambio, se colocará muy alta en el cielo y permanecerá visible durante más tiempo, un contraste que surge de la mecánica celeste que gobierna el fin del año lunar.

Su atractivo no se restringirá a la observación casual. Las condiciones atmosféricas y la coincidencia entre plenitud y perigeo abrirán una oportunidad extraordinaria para astrofotógrafos.

La Luna se acercará a 357.219 kilómetros, distancia que aumentará su tamaño aparente un 8 por ciento frente a una Luna llena promedio y su brillo alrededor de un 16 por ciento.

Este incremento no transforma el paisaje nocturno de manera abrupta, pero sí permite capturas más nítidas y detalladas, sobre todo en cielos fríos y secos. (con información de Infobae)