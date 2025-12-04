Un boxeador argentino podría ser campeón del mundo este jueves, desde las 10

El boxeador argentino Junior Zárate peleará este jueves, en Tailandia, por el título mundial de la categoría minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una de las asociaciones más prestigiosas del pugilismo mundial.

El combate se desarrollará en el Imperial Queens Park Hotel de Bangkok, Tailandia, en el marco de la 63ª Convención del CMB. Se podrá ver por TyC Sports y TyC Sports Play, a partir de las 10 (hora de nuestro país).

El argentino, de 36 años y nacido en Florencio Varela, llega con un historial de 26-5, con nueve peleas ganadas por nocaut, y deberá enfrentar al local Thammanoon Niyomtrong.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La pelea se dará por el título vacante en la categoría más liviana del boxeo profesional en Bangkok.

Casi dos semanas después de la derrota del supermosca Fernando “Puma” Martínez, que era el único campeón del mundo argentino, el pugilismo nacional puede volver a tener a un boxeador en lo más alto, con la próxima pelea de Junior Zárate.

Conocido como el “Demonio”, Zárate se encuentra, por segunda vez en su carrera, con la posibilidad de ser campeón mundial.

El argentino debutó profesionalmente en 2016, en el peso supermosca, y se mantuvo invicto durante sus primeras cuatro peleas. Su primera pelea por un título llegó dos años después, por el campeonato nacional de peso mosca, aunque cayó por decisión unánime ante Juan José Jurado.

Un año después se quedaría con el mencionado título en la categoría mosca, al ganar por puntos ante el propio Jurado, y peleó por el título sudamericano minimosca, en su debut en la categoría, aunque perdió con Leandro Blanc, en septiembre de 2021.

A partir de ahí, una racha de 10 triunfos consecutivos, con cuatro nocauts técnicos, convirtió a Zárate en campeón latino supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y el CMB y, posteriormente, campeón latino minimosca, en las asociaciones Federación Internacional de Boxeo (FIB) y OMB.

Su primera oportunidad mundial llegó en septiembre del año pasado, en el que también fue su debut en el exterior. Zárate fue visitante en Sudáfrica y enfrentó a Mpumelelo Tshabalala, aunque fue derrotado en una decisión dividida.

Luego de aquella derrota, el argentino volvió a alzarse con dos títulos latinos, de la CMB y la OMB en minimosca, y se encuentra ante la oportunidad de su carrera, aunque tendrá en frente a un duro rival.

El tailandés, de 35 años, es considerado uno de los mejores del mundo en la categoría y mantiene un récord de 28-1, con 11 nocauts a su favor y uno solo en contra.

Niyomtrong llega como campeón asiático del CMB, luego de vencer por puntos a su compatriota Roland Toyogon, y fue campeón mundial juvenil con siete defensas exitosas.

Su única derrota se dio peleando por el título mundial de la OMB, en noviembre del año pasado y en la Riyahd Season de Arabia Saudita, cuando fue noqueado por el puertorriqueño Oscar Collazo en el séptimo round. (NA).