Billeteras virtuales acusan a los bancos de "negocio cautivo"

La disputa continúa entre la banca virtual y la tradicional (Foto Redes Sociales)

Luego de que las asociaciones bancarias publicaron un documento donde proponen mantener la exclusividad obligatoria para el pago de salarios y jubilaciones, las billeteras virtuales salieron a acusar a las entidad de pretenden mantener un “negocio cautivo que tienen desde hace más de 30 años".

“Afirman que solo los bancos pueden brindar seguridad, un diagnóstico que no refleja la realidad del sistema de pagos argentino ni la regulación vigente”, indicó la Cámara Argentina Fintech en un comunicado.

La entidad dijo que “la seguridad está plenamente garantizada. Lo que está en discusión son los privilegios que la banca tradicional quiere mantener y la libertad de elección de millones de personas en la Argentina”.

“Los bancos afirman que las billeteras son inseguras. Esto es falso porque las cuentas digitales están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central”, señaló la cámara.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, el 100% del dinero de los usuarios está depositado en cuentas bancarias, a la vista y separadas del patrimonio de las empresas.

“Las billeteras cumplen normas estrictas de seguridad, prevención de fraude, lavado de dinero y reportes obligatorios”, indicaron.

Y aseguraron que “nunca hubo un caso en el que un PSP regulado no devolviera fondos a sus usuarios”.

“En términos de seguridad, recibir el sueldo en una billetera o en un banco es exactamente igual, porque en ambos casos el dinero está en un banco. La diferencia es que la billetera no puede prestar la plata de sus usuarios, es decir, no pueden hacer intermediación financiera. Los bancos sí lo hacen, prestan fondos de la gente y corren riesgos con dinero de los depositantes”, indicó la cámara.

Además, aseguraron que ya hay “más de 40 millones de cuentas de billeteras virtuales con saldo, la mayoría generando rendimientos diarios vs. dejar el dinero en una cuenta sueldo a 0%”.

“Millones de personas reciben su sueldo y lo transfieren inmediatamente a su billetera para obtener rendimientos”, señalaron.

“Si millones de argentinos ya eligen usar una billetera apenas cobran, ¿por qué impedirles elegir desde el inicio?”, preguntó la cámara de fintech.

Además, destacaron que “más de 6 millones de personas acceden hoy a crédito fintech, y millones accedieron a un préstamo formal por primera vez”.

"En estos últimos 10 años, la digitalización del sistema de pagos argentino se volvió un caso modelo para el mundo en materia de innovación. Hoy se realizan 28 pagos electrónicos por adulto por mes, una relación de casi 15 a 1 frente a las extracciones de efectivo. Eso es gracias a que se adoptó el uso de cuentas digitales para manejar las finanzas". indicaron.

“La verdadera libertad es elegir. Restringir esa elección no protege a nadie: solo preserva un privilegio para unos pocos que existe desde hace más de 30 años. Defender la libertad no debilita el sistema financiero: lo fortalece, lo moderniza y lo hace más justo”, señalaron. (N/A)