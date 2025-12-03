El entrenador Franco Maceratesi se desvinculó de Leandro N. Alem

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

El entrenador Franco Maceratesi no continuará al frente de la Primera de Leandro N. Alem.

Tras una temporada complicada en cuanto a la logística a raíz de los daños provocados por la inundación, sumado a una serie de lesiones -fundamentalmente la de su mejor jugador, Federico Giarraffa- el verdirrojo luchó hasta la penúltima fecha para asegurarse la permanencia.

De esta manera, Maceratesi es el segundo entrenador, de los cinco equipos que finalizaron la competencia de Primera, que no continuará, sumándose a Ariel Ugolini, que se desvinculó del recientemente eliminado Estudiantes.

Dos de los tres restantes que ya están fuera de competencia permanecerán en los clubes: Alejandro Navallo (Bahiense del Norte) y Fabricio Piccinini (Napostá).

En tanto, Andrés Iannamico aún no dialogó con la dirigencia de Pueyrredón.