Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

24.8°

Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

24.8°

Bahía Blanca | Miércoles, 03 de diciembre

24.8°
Básquetbol.

El entrenador Franco Maceratesi se desvinculó de Leandro N. Alem

Otro equipo de Primera que cambia.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

El entrenador Franco Maceratesi no continuará al frente de la Primera de Leandro N. Alem.

Tras una temporada complicada en cuanto a la logística a raíz de los daños provocados por la inundación, sumado a una serie de lesiones -fundamentalmente la de su mejor jugador, Federico Giarraffa- el verdirrojo luchó hasta la penúltima fecha para asegurarse la permanencia.

De esta manera, Maceratesi es el segundo entrenador, de los cinco equipos que finalizaron la competencia de Primera, que no continuará, sumándose a Ariel Ugolini, que se desvinculó del recientemente eliminado Estudiantes.

Dos de los tres restantes que ya están fuera de competencia permanecerán en los clubes: Alejandro Navallo (Bahiense del Norte) y Fabricio Piccinini (Napostá).

En tanto, Andrés Iannamico aún no dialogó con la dirigencia de Pueyrredón.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
El país.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE