Ya rige el nuevo horario para la venta de alcohol en la Provincia de Buenos Aires

Desde este 2 de diciembre hasta fines del mes de abril se podrá adquirir bebidas alcohólicas en locales comerciales en la franja horaria de 10 a 23 horas en la provincia de Buenos Aires, en concordancia con la temporada de verano.

Desde el Gobierno provincial anunciaron el horario de verano para compra y venta de bebidas alcohólicas, modificando la franja tradicional de 10 a 21 horas por la de 10 a 23 hrs. Según lo que indica la ley 15109 expedida por la Cámara de Senadores de la provincia: "Dispónese en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires la prohibición de venta, expendio o suministro minorista a cualquier título, y la entrega a domicilio de bebidas alcohólicas, para ser consumidas fuera del establecimiento donde se realice la venta, expendio o suministro minorista a cualquier título (...) Dicha prohibición regirá desde las veintitrés (23,00) horas hasta las diez (10,00) horas, entre el 1 de diciembre y el 30 de abril de cada año.”

De cara a las compras de las fiestas se invita al consumo responsable de alcohol, respetando las normativas y el orden público.