La ciudad.

Allanamientos en Bahía y la zona por imágenes de abuso sexual infantil

Personal policial registró dos domicilios de nuestra ciudad. También hubo operativos en Darregueira y Tres Arroyos.

Fotos: ANJ

Personal policial allanó domicilios de nuestra ciudad y la región en el marco de una serie de procedimientos simultáneos realizados a lo largo de la provincia de Buenos Aires y vinculados con causas por tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil.

En la denominada Operación Protección de las Infancias VI se llevaron adelante 117 registros en el territorio bonaerense e incautaron 81 computadoras, 191 dispositivos de almacenamiento, 211 celulares y 1 arma de fuego.

En Bahía Blanca allanaron un domicilio ubicado en Juan B. Justo al 2.900 y otro en Newton al 1200.

En tanto, inspeccionaron una vivienda de la primera cuadra de calle D`Amico, en Darregueira.

En Tres Arroyos la justicia denegó un procedimiento y el restante arrojó resultado negativo.

También realizaron allanamientos en Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Ezeiza, Mar del Plata, Mercedes, Necochea y Pergamino, entre otras localidades.

Las distintas causas se pusieron en marcha a partir de reportes realizados por la ONG NCMEC.

En las investigaciones fueron identificadas 112 personas (103 hombres y 9 mujeres), entre ellas 3 menores de 16 años acusados de compartir material de abuso sexual infantil.

"Respecto de los involucrados, se advirtió que 4 trabajan en contacto directo con infancias y/o adolescencias, mientras que otros 2 pertenecen a fuerzas de seguridad", señalaron desde el Ministerio Público.

 

 

