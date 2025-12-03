Cinco equipos de Primera terminaron el año: los DT que siguen, los que se van y los indefinidos

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Cinco de los 12 equipos que participaron del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti ya están de vacaciones: Bahiense del Norte, Napostá, Leandro N. Alem, Estudiantes y Pueyrredón.

Los siete restantes se mantienen en competencia: Villa Mitre-Pacífico comenzarán mañana la final del segundo tramo, al mejor de cinco en el Casanova, mientras Olimpo (el Nº1 del primer tramo) espera al ganador para la Súper final.

En tanto, el viernes 9 de Julio o San Lorenzo también finalizarán el año, porque el perdedor del partido que se disputará en el Néstor Damiani descenderá a Segunda. En tanto, el otro irá al repechaje ante El Nacional.

Mientras que el vencedor de Estrella y Liniers (jugarán el viernes en el barrio San Martín) se asegurará la categoría y entrará en vacaciones, al tiempo que el perdedor disputará un repechaje frente a Sportivo.

En consecuencia, de los 12 equipos, siete aún tienen la cabeza en el actual torneo y para cinco ya es historia.

En tal sentido, en cuanto a los entrenadores que estaban al frente de cada uno de ellos, Fabricio Piccinini continuará al frente de Napostá y el histórico Alejandro Navallo irá por otra temporada con Bahiense.

De los tres restantes, Ariel Ugolini se desvinculó de Estudiantes, que cedió en semifinales el último lunes frente a Villa Mitre y Andrés Iannamico-Pueyrredón aún no definieron si mantendrán el vínculo.

En tanto, la dirigencia de Leandro N. Alem está en modo balance y evaluando el camino a seguir después de un año desgastante.

En consecuencia, no definieron nada respecto del plantel superior, al que dirigió Franco Maceratesi.